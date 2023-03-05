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兒吵著買抱枕卻嚇到閃尿喊「想回家」 網勸買：不乖放床上

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友指出小孩吵著要買抱枕，卻被外星人娃娃嚇到想回家。圖擷自路上觀察學院
有女網友指出小孩吵著要買抱枕，卻被外星人娃娃嚇到想回家。圖擷自路上觀察學院

不少人睡覺習慣抱著抱枕，日前有女網友的兒子吵著要買「療癒抱枕」陪睡，但看到貨架上的外星人娃娃「奇卡」，嚇到直呼「想回家，不買了」，對此許多網友也傻眼「什麼詭異的抱枕」，但也有人表示「會買這個酷東西」。

有一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出「綠色外星人娃娃」放在貨架上的照片，並表示孩子吵著要買「療癒抱枕」，未料令她驚呼的是「結果（孩子）看到這隻趴在裡面，被嚇到說想要回家，不買了」。

另有熱心網友指出此款娃娃是2019年中國科幻電影「瘋狂的外星人」的角色「奇卡」，電影改編自劉慈欣小說《鄉村教師》，由寧浩執導，黃渤、沈騰、徐崢等人出演，主要敘述動物園飼養員救起了一個外星生物將其送回家的故事。

貼文一出，許多網友紛紛回應，「為什麼會出這麼醜的東西」、「超恐怖欸，傻眼」、「這小孩可能要去收驚了」、「半夜看到會嚇死」、「什麼詭異的抱枕」、「到底誰會買這個回去抱著睡啦」；不過也有少數人表示，「好可愛喔」、「我女兒說喜歡」、「我會買這個酷東西耶」、「買一個回去，小孩不乖時放在他床上」、「荷包守護者」。

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