國旅變窮遊？南部玩2天只能花3千住破旅館 他傻眼：還是日本好

疫情逐步趨緩後，國內外旅遊人潮絡繹不絕。然而，一名台灣網友卻痛批「國旅只能窮遊」，他分享日前到南部玩2天卻屢見「高物價之牆」，光是住宿房價就6千起跳，後來跑到夜市祭五臟廟，卻發現各種小吃又貴又少，不花個4百元以上根本吃不飽，讓他不禁哀嘆「想想也是可悲」。

一名網友在PTT發文表示，日前他規劃去南部玩2天，卻屢遭高物價「洗臉」。該網友表示，光是找住宿點就讓他頭疼，他本想找一晚兩人房的行情，不料打開訂房網頁一看幾乎都要6千元以上，且無論民宿或飯店的房型都很普通，使他只能花3千元住設備較老舊的旅館。

本想忽視住宿的高額開銷，豈料一到夜市又讓該網友「三觀炸裂」。他在文中怒罵，85元的蚵仔煎都是麵粉，蚵仔不到4顆、菜還沒幾片；50元的大香腸卻只比中指長一點；以前只要25元的豬血糕現在卻賣45元，還被切成三小片串在一起。「看來看去，真的找不到花一點錢就能吃飽的」，他最後只好在夜市買2碗滷肉飯填飽肚子，更感嘆在夜市不花個4百元根本吃不飽。

「想想也是可悲，都國旅了還只能窮遊」，該網友痛批國旅消費驚人，更直呼「下次還是去日本好了，也才多花一點錢，但旅遊品質整個大幅提升」。

文章掀起討論，有人認為國旅CP質不如從前，「以前夜市是平民小吃，現在是盤子在吃」、「國旅住宿完全沒有這個價值，同等價位國外飯店完全屌打」，也有人推估原PO應是在228連假出遊，相關費用一定會比平常高，「4天連假一堆人衝出來，你又偏要去熱門觀光區…當然就只能接受盤子價」、「我覺得你問題比較大」，內行人也點出「日本這2個月早就都漲起來，好一點的飯店也是6、7千起跳」、「日本是幣值跌，不然也漲超多好嗎」。