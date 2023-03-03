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高雄人愛輕軌嗎？他問「成效是好是壞」 網友大讚1方面很成功

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄輕軌。 圖／聯合報系資料照片
高雄輕軌。 圖／聯合報系資料照片

每個人習慣的通勤工具都不同，有人喜歡自己開車或騎車，也有人偏好搭乘大眾運輸工具。一名網友在網路上發文，詢問大家「高雄輕軌到底是好是壞？」而貼文曝光後也掀起討論，不少人都覺得在觀光方面很成功。

昨（2）日一名網友在PTT上以「高雄輕軌到底是好是壞？」為題發文，原PO表示每次談到高雄輕軌，高雄板上面就會分裂成兩股勢力，一部分的人挺輕軌，另一部分的人反對輕軌。對此，原PO好奇詢問大家，「高雄輕軌運行了快8年，大家能看到成效嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友都認為在觀光方面很成功，「我去觀光會覺得挺新奇，好多人都在坐」、「駁二那邊蠻成功的吧，假日都是遊客在搭」、「對觀光客、北漂返鄉、閒人而言是個好東西」、「觀光客角度覺得方便」、「去觀光覺得還不錯，蠻方便的」、「我爸爸退休後四處玩，是蠻喜歡輕軌的，以觀光用途來說還可以」。

也有在地人提到，「對在地人而言是個巨型移動裝置藝術」、「我高雄人認為輕軌真心廢物，搞到市區更塞車」、「稱讚輕軌的10個有5個不是高雄人、4個北飄仔、剩下1個是根本上班不會經過輕軌線，只要上班會經過輕軌路線的人，沒人不生氣」、「我高雄人覺得很不錯」、「我家旁邊有輕軌，超方便的欸」、「高雄人覺得OK，但配速需要稍微調整一下」。

高雄輕軌 PTT

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