路上見「郵政醫院」以為是郵局 內行人解密：骨科是強項

「到底是郵局還是醫院？」有網友在路上看到一棟建築物，上面招牌大大寫著「郵政醫院」四個字，讓他相當搞不清楚這到底是郵局還是醫院，就有鄉民提出解答，這其實是醫院，而且骨科相當有名。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出的照片看到，這間「郵政醫院」和中華郵政的招牌顏色相同，都是綠底白字，也有個「郵」字的LOGO，旁邊還註明幾項檢查項目和科別名稱，例如「人工關節」、「脊椎重建」、「運動傷害」、「磁振檢查」、「震波碎石」、「復健中心」、「眼科中心」、「痔瘡中心」等，讓原PO打趣地說「啊？我真的以為是郵局耶！欺騙我的感情」。

照片引來不少人討論，「要沒有這篇，我還真的不知道有這個地方」、「當你想寄信結果被紙劃傷時」、「拿掛號來寄，抽完號碼牌才發現怎麼在批價」、「我台北人不知道這地方欸」、「第一次知道郵局有醫院欸」、「郵局人員專用醫院？」、「我很常經過，但沒被騙過」、「可以用郵票抵鈔票看診吧？」、「還以為郵差容易被放養的狗造成車禍，給受傷的郵務士用的」、「以前鐵路局也有醫院的」。

還有內行人透露這間醫院最有名的是骨科，「這間看骨科很出名」、「聽說早期郵差騎腳踏車，膝蓋常受傷，所以郵政醫院就非常擅長骨科」、「一般科別大多數選附近的婦幼醫院，會去郵政醫院大多看骨科，也不少人千里迢迢去看骨科、看膝蓋」、「骨科強項」、「骨科很多人」、「北部骨科權威醫院，郵局員工免掛號費。郵局保戶收費打折，65歲以上優先安排病床等」。

這間「郵政醫院」位在台北市中正區福州街14號，據官網資料指出，原屬交通部郵政總局之公營醫院，早在日據時代即已存在，早先為推廣人壽保險之診療機構，在台灣光復後更名為「郵政診療所」，於民國四十九年五月一日更名為「郵政總局郵政醫院」，並於民國八十三年二月五日正式公辦民營，全面進行整建及更新設備。