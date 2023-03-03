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雞排成奢侈品！業者調漲到90元「在意價格別吃肉」 網怒：超過70就抵制

聯合新聞網／ 綜合報導
雞排價格越來越高，網友喊抵制不買。記者李宗祐／攝影
雞排價格越來越高，網友喊抵制不買。記者李宗祐／攝影

原物料持續上漲，有鹹酥雞店調漲雞排價格至一片90元，且聲稱「在意價錢就少吃肉」，PTT網友大嘆「雞排成為奢侈品」，許多人都表示，雞排價格超過70元就會抵制不買。

高雄某鹹酥雞店公告調漲雞排價格至一片90元，並表示「進貨成本就是貴，若雞排連工錢都沒有，那不如不要賣，在意價錢的客人，少吃肉就好了」。一名網友在PTT轉發該篇公告並表示，「以後是不是真的要吃不起雞排了啊？」

其他網友紛紛留言「雞排變奢侈品」、「乾脆說嫌雞排貴可以去吃牛排」、「又不是盤子，我吃雞排便當」、「經濟最好的一年，笑了」、「直接買雞排便當就解決了」、「貴是你的問題，不是業者的問題」、「少吃貴的雞排就好了，又不是只有他賣」、「到底還有什麼沒漲」。

PTT網友也討論「雞排一直漲，漲到多少大家才會放棄吃雞排？」不少網友都認為70元是極限，紛紛留言「70後就不吃了」、「超過70已放棄」、「70不能再高了」、「70漲到75時就不吃了」、「70元以上早就不吃了，65元是極限值」、70不如吃便當」。

但也有網友留言「是抵制還是吃不起？你看過高級餐廳怕抵制？」、「再貴都吃」、「再怎麼漲想吃還是會吃」、「抵制這種東西會有用，味全早就倒了」、「肥宅怎麼可能不吃雞排」、「300塊還是會買下去」、「不是雞排漲，是你沒有錢」。

雞排 便當 PTT 鹹酥雞

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