銀行騎樓地板貼4張百元鈔 用途曝光網笑翻：人性化設計

台灣的市容亂象常常引起許多人詬病，騎樓就是其中一個，有些地方會被商家佔用做生意，也有些騎樓停滿了機車，又或者高低落差過大容易讓人跌倒。有網友就PO出一張照片，只見一間銀行外的騎樓地上貼了4張百元玩具鈔，目的就是吸引路過民眾目光，防止跌倒意外發生。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，某間銀行外的騎樓高度有落差，為了防止經過的民眾沒注意而跌倒受傷，銀行出奇招，在地上貼了4張百元玩具鈔，上面還寫著「小心」兩個字，藉此吸引路過民眾的注意力，提醒此處高低有落差。

貼文引起許多人的迴響，「很聰明耶」、「這真的有用」、「效果超好，藍色的會更有效」、「懂得善用人性」、「很人性化的設計」、「我決定去跌倒10次，看能不能換成1000」、「應該要1000元，100元看不在眼裡」、「高招，顏色對了就很容易吸引眼球」、「這家銀行滿足多少人想被錢絆倒的心願」、「到底是有多少人跌才出此下策」。

有不少網友好奇想去朝聖，有眼尖的人透露這間銀行是在台中市進化北路上，只是照片沒有拍出外觀，因此無法確定是哪一間銀行。