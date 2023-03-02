2年前惹大「麻」煩 Toyz一手爛牌怎贏的？網點名台灣人1風氣

近期前電競選手網紅Toyz（劉偉健）新開飲料店「拾汣茶屋」，吸引許多民眾打卡朝聖，滿滿人潮包圍捷運站引發討論。有PTT鄉民提到，Toyz因販賣大麻菸彈遭判刑的黑歷史，還被爆料玩德州撲克牌詐賭，爭議屢被搬上媒體版面，如今不僅新創飲料品牌，Youtube影片也累積不少觀看量，堪稱是「流量怪物」，並詢問網友究竟是什麼原因，可以讓Toyz「一手爛牌打到贏」，貼文曝光後引發討論，

Toyz兩年前涉嫌販賣大麻菸彈，遭檢方依販賣第二級毒品罪嫌起訴，審理期間均認罪，也承認對社會做不良示範，法院依毒品罪判4年2月。當Toyz被逮捕收押時，有網友還特意搜尋看守所一週菜色，笑虧Toyz要以「美食公道伯」身分評價看守所美食。後來Toyz捲入詐賭事件，有人目擊他玩德州撲克詐賭，再度讓形象重挫。

Toyz去年出庭，就檢方起訴全部坦承，也表示當初思慮不周，很後悔接觸毒品。記者曾健祐／攝影

近日有PTT鄉民發文提到Toyz家世背景，「父親開計程車的很節省，連吃麵都不敢加貢丸...母親常常跟父親吵架，所以Toyz從小待在家常常躲在棉被裡哭，或是偷父母的錢跑去打網咖躲避現實，看似一副爛牌的人生開局，卻在網咖打三國打信長，打一打練出實力來，然後代表台灣參加英雄聯盟比賽」。

該鄉民說道，當時Toyz實力超強拿下冠軍，後續還當遊戲戰隊教練，賺到荷包滿滿，即便從電競圈退役轉戰實況圈，Toyz每次開台就破萬，人氣絲毫不減，「就算賣大麻詐賭，被抓去關，人氣都還能維持到現在」，如今更在北市內湖開飲料店「拾汣茶屋」，Youtube頻道每支影片流量都很高，可謂是「流量怪物」，令該鄉民不禁好奇，到底什麼原因造就Toyz「一手爛牌打到贏」？

Toyz創業手搖飲料店「拾汣茶屋」，試營運期間大排長龍。記者林佳彣／攝影

貼文一出引發討論，有些網友認為Toyz確實有才華，「事實就是他很有料，就算在爛環境他還是能成功」、「他的缺點就是人品不好，愛錢愛到不走正途，但以實況來說就是天生吃這飯的料」、「他的影片娛樂效果不錯，但人格有問題也是無誤」。也有人認為是台灣人包容性很強，「台灣包容度就在東亞比算高」、「台灣就是這樣啊，不要說包容罪犯，黑心公司都抵制不起來」、「事實上台灣只是比較包容有才華的人而已，這很正常」、「能活還真的靠台灣人這爛風氣」。

也有網友同樣用「打牌」形容Toyz職業生涯，「從好牌到爛牌又回到好牌」、「他算好牌打到爛吧，Youtuber做的不錯，錢也贏大多數人了吧」、「是一手爛牌打到贏，然後又打到輸，現在又小贏」。