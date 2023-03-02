快訊

希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

加國網紅揭「看不爽台灣12件事」 在地人認了：完全無法反駁

聯合新聞網／ 綜合報導
Prozzie拍影片揭露「12件外國人看不爽台灣的事情」。圖擷自Prozzie YT
Prozzie拍影片揭露「12件外國人看不爽台灣的事情」。圖擷自Prozzie YT

來自加拿大的網紅YouTuber「Prozzie」已經在台灣住上一段時間，現在也拿到永久居留證了。然而，他日前拍18分鐘的影片揭露「12件外國人看不爽台灣的事情」，影片曝光後也掀起討論，不少台灣在地人都直呼「完全無法反駁！」

1、街景老態、裝潢老氣

Prozzie表示台灣的自然美景就像法拉利般水噹噹，但一進入城市，就像法拉利被開去撞成破銅爛鐵，「整個街景看起來充滿老態，疲憊不堪，建築物好像隨時都會倒塌」，而且住家裝潢相當老氣，但他也讚美台灣的寺廟很美。

2、改裝汽機車排氣管

Prozzie提到台灣有很多「不必要的噪音」，像是有些人會改裝汽機車排氣管，讓他每天晚上都被吵醒，「你改那種排氣管會讓車子跑更快嗎？那噪音聽起來很吵又刺耳，吵到你祖宗十八代都醒來了」。

3、KTV文化

Prozzie透露自己討厭唱歌，所以不喜歡台灣的KTV文化，但自助吧的食物卻出乎意料的好吃。

4、缺乏如廁隱私

Prozzie認為台灣很缺乏如廁隱私，也不理解為什麼台灣人對於在廁所裡面發生的事情非常開放，「我遇過有人敲我廁所門，問我在裡面一切還好嗎？或者他們會在廁所外面等著，這讓我感覺全身都很不舒服」。

5、夜生活平淡無奇

Prozzie直言台灣的夜生活平淡無奇、乏善可陳，夜店和酒吧文化都沒有其他國家盛行，因此不認為外籍旅客會對台灣的夜生活感興趣。

6、人行道都被佔用

Prozzie發現除了台北以外，在其他地區是很難看到「人行道」，甚至台中大部分的人行道都被佔用，或是根本不存在，這時就只能走向人車共處的街道上，「台灣被稱為『行人地獄』是有原因的」。

7、司法系統

Prozzie無法理解台灣的侮辱或誹謗罪是刑事案件，「我真的為法庭上那些必須要審理這些小鳥事的法官們感到難過」，他也提醒將來要來台灣旅遊的人要注意，不然可能會因為說錯話而惹上麻煩。

8、物價越來越高

Prozzie坦言台灣的物價還是比大多數西方國家便宜一些，但僅限於搭乘大眾運輸或是吃吃喝喝，因為像是房價和車價，就簡直高到嚇人，「大家的薪資沒有漲，所以我不懂他們怎麼負擔得起這樣的物價」。

9、飯店超貴

Prozzie提到台灣的飯店超貴，價格幾乎跟美國行情差不多。

10、銀行辦事效率差

Prozzie直言台灣的銀行辦事效率超差，程序冗長還停留在1970年代。

11、旅遊也超貴

Prozzie發現台灣就連旅遊也很貴，導致不少人寧願把錢花在泰國或是越南，這種旅費更便宜的國家，「東南亞國家比台灣便宜太多了，我想這也是為什麼台灣旅遊業遲遲發展不起來的原因之一」。

12、食物不習慣

Prozzie沒辦法接受台灣很多黏黏糊糊、湯湯水水的勾芡食物，像是麵線和大麵羹，而且滷味中的各種內臟也很可怕。

Prozzie再次肯定台灣的美好是值得讚揚，但假設過度誇飾，變成一股腦地拍台灣馬屁，這樣的推廣並非好事。最後，Prozzie再補充一點，表示自己看到台灣的紅燈長達100秒就很想生氣，而且同一條路的紅燈完全不同步。

影片曝光後吸引大量回應，不少在地台灣人也很有共鳴，「我是台灣人，但是我覺得你說的太好了，雖然我愛台灣，但是我希望台灣能改善這些缺點」、「中肯！身為台灣人完全無法辯駁，只能承認」、「我覺得很有趣也很認同，這些都是台灣還需要改進的」、「說的太好了，謝謝你真誠指出其他人沒看見或不敢指出來的缺點」、「確實台灣有很多應該要改進的地方，但也很感謝你就算看到這麼多缺點還是很喜歡台灣」。

台灣人 YouTuber 網紅 加拿大 行人地獄

延伸閱讀

高喊「我都自由行」？旅行業者踢爆：一堆奧客不想花錢只伸手討行程

隔壁街有車位卻街滿街違停！他問「台灣人很懶得走路？」網點原因

從沒想過嫁給台男！結婚4年後 波蘭妹：像贏樂透賺到了！

北捷路線「精華地段」排名誰勝出？ ChatGPT回答網驚：是不是忘記它

相關新聞

加國網紅揭「看不爽台灣12件事」 在地人認了：完全無法反駁

來自加拿大的網紅YouTuber「Prozzie」已經在台灣住上一段時間，現在也拿到永久居留證了。然而，他日前拍18分鐘的影片揭露「12件外國人看不爽台灣的事情」，影片曝光後也掀起討論，不少台灣在地人都直呼「完全無法反駁！」

網紅模仿蔥油餅闆娘掉鈔 累喊「練一晚練不起來」網笑翻：看魔術順便吃餅

宜蘭某蔥油餅店日前被爆出老闆娘收錢時疑似用手指搓掉百元鈔，再向客人表示「少一百」的爭議，因為當場原po正在錄影，清楚拍到鈔票落下瞬間，店家女兒事後道歉，但因老闆娘的動作看似熟練，蔥油餅店被灌爆負評，也爆出永久停業。

台灣夢幻景點再+1！嘉義十大OOTD穿搭景點出爐 冠軍讓IG小仙女都瘋掉

近期崛起的嘉義，可以說是網美們最愛的城市之一，有歷史古蹟、有自然風景，有各式各樣豐富有趣的景點，最熱門的還有一座超厲害的歐風夢幻城堡，氣派華麗的美景讓慕名而來的遊客絡繹不絕，美照拍好拍滿！

伴侶兌換券？到霞海城隍廟拜月老誤拿1小卡 內行人曝真實用途

許多單身男女為了祈求好姻緣，都會到月老廟拜拜，其中位於台北的霞海城隍廟就相當知名。不過，日前一名男網友在網路上發文，透露自己不小心帶走月老廟的一張小卡，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人曝光小卡的真實用途。

網紅飲料店對決！Toyz「拾汣茶屋」CP值贏滴妹「再睡5分鐘」？ 男搶頭香：只睡3小時

前電競選手網紅Toyz最近新開飲料店「拾汣茶屋」，試營運就引來大排長龍、飲品「橙芝汗」更成為熱門話題。便有網友將之與網紅「滴妹」所開的飲料店「再睡五分鐘」進行比較。質疑Toyz的店就能將價格壓低，「大家能接受同樣的東西，因為是網紅就賣比較貴嗎？」

從沒想過嫁給台男！結婚4年後 波蘭妹：像贏樂透賺到了！

已來台4年的波蘭女生Karolina分享與丈夫結識過程及婚後生活，她表示從未想過要嫁給台灣男生，但在與丈夫交往後發現他的與眾不同，既貼心又富有創意，結婚後時常在生活中創造驚喜，讓她直呼「嫁給他根本像贏樂透」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦