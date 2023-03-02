加國網紅揭「看不爽台灣12件事」 在地人認了：完全無法反駁

來自加拿大的網紅YouTuber「Prozzie」已經在台灣住上一段時間，現在也拿到永久居留證了。然而，他日前拍18分鐘的影片揭露「12件外國人看不爽台灣的事情」，影片曝光後也掀起討論，不少台灣在地人都直呼「完全無法反駁！」

1、街景老態、裝潢老氣

Prozzie表示台灣的自然美景就像法拉利般水噹噹，但一進入城市，就像法拉利被開去撞成破銅爛鐵，「整個街景看起來充滿老態，疲憊不堪，建築物好像隨時都會倒塌」，而且住家裝潢相當老氣，但他也讚美台灣的寺廟很美。

2、改裝汽機車排氣管

Prozzie提到台灣有很多「不必要的噪音」，像是有些人會改裝汽機車排氣管，讓他每天晚上都被吵醒，「你改那種排氣管會讓車子跑更快嗎？那噪音聽起來很吵又刺耳，吵到你祖宗十八代都醒來了」。

3、KTV文化

Prozzie透露自己討厭唱歌，所以不喜歡台灣的KTV文化，但自助吧的食物卻出乎意料的好吃。

4、缺乏如廁隱私

Prozzie認為台灣很缺乏如廁隱私，也不理解為什麼台灣人對於在廁所裡面發生的事情非常開放，「我遇過有人敲我廁所門，問我在裡面一切還好嗎？或者他們會在廁所外面等著，這讓我感覺全身都很不舒服」。

5、夜生活平淡無奇

Prozzie直言台灣的夜生活平淡無奇、乏善可陳，夜店和酒吧文化都沒有其他國家盛行，因此不認為外籍旅客會對台灣的夜生活感興趣。

6、人行道都被佔用

Prozzie發現除了台北以外，在其他地區是很難看到「人行道」，甚至台中大部分的人行道都被佔用，或是根本不存在，這時就只能走向人車共處的街道上，「台灣被稱為『行人地獄』是有原因的」。

7、司法系統

Prozzie無法理解台灣的侮辱或誹謗罪是刑事案件，「我真的為法庭上那些必須要審理這些小鳥事的法官們感到難過」，他也提醒將來要來台灣旅遊的人要注意，不然可能會因為說錯話而惹上麻煩。

8、物價越來越高

Prozzie坦言台灣的物價還是比大多數西方國家便宜一些，但僅限於搭乘大眾運輸或是吃吃喝喝，因為像是房價和車價，就簡直高到嚇人，「大家的薪資沒有漲，所以我不懂他們怎麼負擔得起這樣的物價」。

9、飯店超貴

Prozzie提到台灣的飯店超貴，價格幾乎跟美國行情差不多。

10、銀行辦事效率差

Prozzie直言台灣的銀行辦事效率超差，程序冗長還停留在1970年代。

11、旅遊也超貴

Prozzie發現台灣就連旅遊也很貴，導致不少人寧願把錢花在泰國或是越南，這種旅費更便宜的國家，「東南亞國家比台灣便宜太多了，我想這也是為什麼台灣旅遊業遲遲發展不起來的原因之一」。

12、食物不習慣

Prozzie沒辦法接受台灣很多黏黏糊糊、湯湯水水的勾芡食物，像是麵線和大麵羹，而且滷味中的各種內臟也很可怕。

Prozzie再次肯定台灣的美好是值得讚揚，但假設過度誇飾，變成一股腦地拍台灣馬屁，這樣的推廣並非好事。最後，Prozzie再補充一點，表示自己看到台灣的紅燈長達100秒就很想生氣，而且同一條路的紅燈完全不同步。

影片曝光後吸引大量回應，不少在地台灣人也很有共鳴，「我是台灣人，但是我覺得你說的太好了，雖然我愛台灣，但是我希望台灣能改善這些缺點」、「中肯！身為台灣人完全無法辯駁，只能承認」、「我覺得很有趣也很認同，這些都是台灣還需要改進的」、「說的太好了，謝謝你真誠指出其他人沒看見或不敢指出來的缺點」、「確實台灣有很多應該要改進的地方，但也很感謝你就算看到這麼多缺點還是很喜歡台灣」。