網紅模仿蔥油餅闆娘掉鈔 累喊「練一晚練不起來」網笑翻：看魔術順便吃餅

宜蘭某蔥油餅店日前被爆出老闆娘收錢時疑似用手指搓掉一張百元鈔，再向客人表示「少一百」的爭議，因為當場原po正在錄影，清楚拍到百元鈔落下瞬間，店家女兒事後道歉，因為老闆娘的動作看似很熟練，蔥油餅店被灌爆負評，後來也爆出永久停業。

新聞事件太熱，網紅張譯Eddy(嘴哥)也拍了練習掉鈔的影片，他沒有百元鈔，用千元鈔替代。影片只見他拿出三張千元鈔，面帶微笑模仿闆娘收鈔票掉鈔票的動作，還笑稱「演練了一晚，想體驗到底是不小心還是有技巧的？」還特別標註危險動作請勿模仿，影片一出才一天，就有1.3萬人按讚。

網友笑翻，「學會了，也不可以改行賣葱油餅喔」、「換一百的練習，一千元太大張會捨不得」、「人家可練了不知道多少年了」、「都是大拇指教壞她（誤」」、「站起來練比較靈活」、「花一百塊看魔術秀!!!還有蔥油餅可以吃」。

網友紛紛起柯南，「不是用甩的，他是用手指撥下去的」、「搓掉、找錢、發現少100，幾乎一氣呵成」、「百鈔比較好學，越舊越好」、「有柯南的精神要真相，很不錯，不過以千元鈔成本太高了！」

網友調侃嘴哥，「你沒擺著三星蔥油餅，整個味道不對了」、「連表情都揣摩也太認真」、「看你的臉就覺得有鬼」、「先專心練手啦，表情先不管了」、「到底要練習多少東西啦」，張譯Eddy 也笑稱「斜槓什麼都學」。