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伴侶兌換券？到霞海城隍廟拜月老誤拿1小卡 內行人曝真實用途

聯合新聞網／ 綜合報導
許多單身男女都會到月老廟祈求好姻緣。 示意圖／ingimage
許多單身男女都會到月老廟祈求好姻緣。 示意圖／ingimage

許多單身男女為了祈求好姻緣，都會到月老廟拜拜，其中位於台北的霞海城隍廟就相當知名。不過，日前一名男網友在網路上發文，透露自己不小心帶走月老廟的一張小卡，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人曝光小卡的真實用途。

日前一名男網友在Dcard上以「對不起月老」為題發文，從照片中可以看見，這似乎是一張護貝過的方形粉紅色紙張，上面用紅色印章清楚蓋著「霞海城隍」，而且看起來有一定程度的使用痕跡。對此，原PO在貼文中寫道，「不小心把這個拿回來了！廟方應該很傻眼」。

原PO不小心帶走一張小卡。圖擷自Dcard
原PO不小心帶走一張小卡。圖擷自Dcard

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛猜測，「伴侶兌換券嗎？」、「月老：終於可以退休了」、「配對配起來」、「趕快還回去」、「冥冥中注定的嗎？」、「這是？沒有經驗的路過」、「應該只是某個地方的標記，例如你公司貼在電腦上面的財產編號」。

也有內行人熱心解釋了，「這是霞海城隍廟的東西，印象中是你拿完金紙跟線香之後，去辦事處說你是第一次來拜會給你的東西，他會先幫你保管金紙跟線香並給你這東西，然後先去外面拜天公，拜完之後憑那個證去換剛剛保管的東西跟喜糖，如果有哪裡說錯麻煩再幫我補充或指正」。

霞海城隍廟 月老 Dcard

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