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旭集Buffet「狂吃1海鮮」老闆會哭？老饕曝內行吃法：輕鬆回本

聯合新聞網／ 綜合報導
饗賓集團旗下日式料理吃到飽「旭集」相當人氣。圖／業者提供
饗賓集團旗下日式料理吃到飽「旭集」相當人氣。圖／業者提供

台灣人愛吃BUFFET，因為菜色五花八門，總是高朋滿座。旭集和食集錦號稱是「全台最難訂的吃到飽餐廳」，有網友發現裡面有少見的「鰻魚飯」，好奇如果狂吃鰻魚，老闆會哭嗎，引起網友熱議。

網友在PTT八卦版以「旭集狂吃鰻魚老闆會哭嗎？」發文問道，他表示鰻魚在BUFFET算是少見的食材，外面的鰻魚飯也都不便宜，一碗也要400、500元，如果去旭集一人花2000元，狂吃鰻魚「老闆會哭吧？」。

網友好奇到旭集狂吃鰻魚是不是能回本。 示意圖／ingimage
網友好奇到旭集狂吃鰻魚是不是能回本。 示意圖／ingimage

但網友認為，「進貨成本遠低於你的想像」、「會笑吧，讓你吃啊」、「那份量 ，可能要點20碗才算外面的一份」、「老闆笑而不語」、「可能有難度」、「什麼時候台灣人才會捨棄想在吃到飽吃垮人家的想法」。

也有老饕分享自己的吃法，「內行的就是狂吃黃金蟹膏，一隻六百，吃三隻就回本，同時間可以喝個功夫鵝湯，這時候最後就是狂吃香魚跟雞蛋糕，香魚外面一隻一百，差不多飽了再喝個功夫鵝湯，就差不多」。

「旭集」提供多種海鮮，相當受歡迎。 圖／讀者提供
「旭集」提供多種海鮮，相當受歡迎。 圖／讀者提供

吃到飽 鰻魚

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