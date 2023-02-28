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好市多經典蛋糕「大縮水」？網轟只剩3公分 員工嘆殘酷真相

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多主打物美價廉、商品多樣的優勢深受大批消費者喜愛。報系資料照／記者林俊良攝影
好市多主打物美價廉、商品多樣的優勢深受大批消費者喜愛。報系資料照／記者林俊良攝影

美式賣場好市多物美價廉，又常推出新產品，深受消費者喜愛。近日有網友發現，好市多的經典甜點「起司蛋糕」厚度似乎縮水很多，引發眾網友認同，對此，一名賣場員工澄清，其實這個蛋糕配方10年來都沒變，可能因為現在什麼都在漲價，才讓民眾出現蛋糕縮水的錯覺。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，她貼出了好市多甜點「招牌10吋起司蛋糕」的照片，寫道「是錯覺嗎？感覺以前的起司蛋糕比較厚？」，雖然吃起來還是很美味，但目測高度只剩下3公分。

會員質疑好市多起司蛋糕大縮水。圖／Costco好市多商品經驗老實說
會員質疑好市多起司蛋糕大縮水。圖／Costco好市多商品經驗老實說

貼文出後也引起眾網友認同留言，「對！縮水了，以前8-10公分，常常吃，這次有傻眼」、「東西跟著縮水？怎麼年費沒縮水呢？勿戰..純屬娛樂！」、「漲價又減量」、「價格要漲！尺寸也要縮」、「好市多所有圓蛋糕全部縮水，10吋變8吋，也變矮很多」。

不過也有人覺得，「一樣啦，以前盒子也是長一樣，難道以前蛋糕長比盒子高嗎？」、「人長大了東西看起來就變小了」、「大理石麵包也縮⋯」、「一樣好吃啦，他們怕我們熱量太高，很划算」、「奶油乳酪 （原料）都漲價了，就省一點熱量了，好不好」。

據「東森新聞」報導，一名賣場員工透露，起司蛋糕的厚度是正規的沒有變，配方也10年都沒有變，員工強調，起司蛋糕是依照製作比例，可能現在什麼都漲，荷包縮水，民眾被潛意識搞昏頭了。

好市多

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