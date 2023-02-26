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什麼食物「澱粉+澱粉」是絕配？ 網揭神級平民美食：超罪惡

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友詢問什麼食物「澱粉+澱粉」是絕配美食，並舉例「泡麵+白飯」，白飯示意圖。圖片來源／ingimage
有網友詢問什麼食物「澱粉+澱粉」是絕配美食，並舉例「泡麵+白飯」，白飯示意圖。圖片來源／ingimage

「澱粉+澱粉」的美食你會想到哪些？日前有網友以「有什麼澱粉+澱粉的食物是絕配？」為題發文詢問，許多人紛紛回覆燒餅油條、炒麵麵包等美食，其中最多人推薦「薯餅蛋餅」，堪稱是罪惡的神級美食。

有網友在PTT八卦板詢問，「有什麼食物是『澱粉+澱粉』而且吃起來很爽的？」，並舉例之前最常吃「泡麵+白飯」，藉此詢問網友意見。

許多網友紛紛回覆，「燒餅油條」、「炒麵麵包」、「地瓜粥」、「稀飯配麵筋」、「餛飩皮包年糕（炸）」、「拉麵配飯」、「豆餡麵包、山藥蓋飯、芋圓米苔目、薯泥」；還有更多人大推薯餅美食「薯餅蛋餅」、「薯餅漢堡」、「吐司夾炸薯餅」，甚至表示「薯餅蛋餅，罪惡的食物」、「薯餅蛋餅，神級食物」。

其他人則留言表示，「燒餅油條好像很多人吃，但是我覺得太乾」、「炸兩也是，港點經典」、「燒賣吧，麵皮包糯米」、「紅豆湯湯圓、粉圓、粉粿，一堆澱粉」、「台灣小吃都是澱粉、油、糖，當然好吃」。

PTT

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