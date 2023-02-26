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他直呼「捷運上9成台灣女生都很漂亮」 全場點頭：亞洲第一名

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO搭捷運的時候發自內心覺得台灣女生很漂亮，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO搭捷運的時候發自內心覺得台灣女生很漂亮，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

每個人對於美醜的定義都不同，在現今開放的社會氛圍裡，大部分人都能自由自在地做自己。然而，一名男網友在網路上發文，直呼「台灣女生都很漂亮」，貼文曝光後也掀起討論。

昨（25）日一名男網友在Dcard上以「台灣女生很漂亮」為題發文，他透露搭乘捷運的時候，發自內心覺得附近高達九成的台灣女生都很漂亮，感覺自己生活在一個很幸福的國家。對此，原PO也好奇詢問大家，「有沒有人跟我一樣呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我也真心覺得台灣漂亮女生算多」、「台灣女生是真的很漂亮啊」、「去過日本、東南亞、中國、韓國，還是覺得以亞洲來說，台灣女生外表第一名」、「我也覺得台灣真的好多漂亮的女生，身為醜八怪的我每次看到都會小嫉妒」、「同感+1，通勤的時候能欣賞漂亮妹子，厭世感瞬間消失」。

也有網友提到，「謝謝你，對於沒自信的人，有時候看到類似文章或話語都會覺得暖」、「感覺你的每一天都很快樂」、「內心美麗，看到的任何事物都會是美的」、「感受到滿滿的暖意，這世界真美麗」、「嗚嗚嗚，終於有人不推崇國外了」。

Dcard 女生 捷運

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