烏克蘭超模自認「被台灣人寵壞了」 親揭1關鍵原因想永遠定居

來自烏克蘭的超模Lina，目前在台灣生活三年，日前剛結束五個月的出差之旅，她坦言出差期間就相當想念台灣的友善，更直呼「覺得自己被台灣人寵壞了，如果可以的話，我想要永遠留下來」。

《不要鬧工作室》昨（25）日於YouTube上傳影片，來自烏克蘭的Lina接受訪問時提到，目前在台灣生活三年，日前剛結束五個月的出差之旅，去了義大利、馬來西亞、新加坡、杜拜、印尼和峇里島，而出差期間就相當想念台灣的友善。

Lina強調其他國家也很好，但她在那邊只會被當地人當成觀光客對待，反觀在台灣，像是有次在餐廳不小心撞到服務生，害對方打翻餐點，明明是她的錯，但服務生卻一直道歉；還曾經在咖啡廳不慎拿錯其他客人的飲料，對方不僅沒有生氣，還大方地把那杯飲料請她喝。

不僅如此，Lina提到有好幾次出門沒帶現金，只有手機的電子支付，店家老闆卻跟她說「下次再還就好」；甚至有次回台灣時，台灣海關人員跟她說「歡迎回來」，她認為這是世界上最棒的感覺，也覺得自己被台灣人寵壞了。

Lina表示在杜拜、馬來西亞、印尼遇到的海關，雖然聊天將近20分鐘，但對方其實只為了要電話，「我可能太習慣台灣人的友善，所以我在外旅行，也會以為其他人也會這樣對我，其實不要期待就不會受傷害」。

最後，Lina感性說道，「我還是想要選擇台灣當我的家，不只是因為台灣人真的很熱情，在過去三年台灣也給我很多機會，我總是會被台灣人的友善感動，如果可以的話，我想要永遠留下來」。