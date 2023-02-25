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5年內絕不漲價！Toyz手搖店價目表曝光　這日期開放「每人免費喝1杯」

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image source：YT／Toyz 實況精華

文／徐暘甯

前職業電競選手、現為知名實況主兼YouTuber的Toyz（劉偉健），2月初時才在直播中透露自己正在籌備手搖飲事業，誇下海口將打破台灣飲料界行情，產品價格最低落在19元，掀起網友討論。17日，Toyz再度於直播時公開品牌價目表並宣布將在2/27進行營運壓力測試，讓到場排隊的民眾「免費喝一杯飲料」。

Toyz宣布開手搖店　霸氣放話：打趴所有品牌

曾勇奪《英雄聯盟》S2世界冠軍的Toyz，退役後轉戰實況圈，經營YouTube頻道表現不俗，位居《Dailyview網路溫度計》YouTuber口碑排榜第5名。

前職業電競選手、現為知名實況主兼YouTuber的Toyz（劉偉健），2月初時才在直播中透露自己正在籌備手搖飲事業，誇下海口將打破台灣飲料界行情，產品價格最低落在19元，掀起網友討論。17日，Toyz再度於直播時公開品牌價目表並宣布將在2/27進行營運壓力測試，讓到場排隊的民眾「免費喝一杯飲料」。

▲「TOYZ」位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第5名。

image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/11/25~2023/02/22）

近日他在直播中被網友問到「飲料店還投資嗎？」，大方回應已經在籌備且正在進行產品品質控管，更發下豪語，「我會把整個台灣所有的飲料店品牌全部打趴！」

前職業電競選手、現為知名實況主兼YouTuber的Toyz（劉偉健），2月初時才在直播中透露自己正在籌備手搖飲事業，誇下海口將打破台灣飲料界行情，產品價格最低落在19元，掀起網友討論。17日，Toyz再度於直播時公開品牌價目表並宣布將在2/27進行營運壓力測試，讓到場排隊的民眾「免費喝一杯飲料」。

image source：YT／Toyz 實況精華

2/27進行壓力測試！Toyz：每人免費喝一杯飲料

根據Toyz表示，新品牌的產品價格將打破目前台灣飲料界的行情，最低落在19元，讓大家都能用低廉價格暢快享受手搖。他也在日前直播時公開了品牌名稱「拾汣茶屋」，店址選在台北市內湖區，同時宣告2/27當天將進行壓力測試，下午1至6時到場排隊者，每人可免費任點一杯飲料。預計3/1試營運、4/1正式營運。

前職業電競選手、現為知名實況主兼YouTuber的Toyz（劉偉健），2月初時才在直播中透露自己正在籌備手搖飲事業，誇下海口將打破台灣飲料界行情，產品價格最低落在19元，掀起網友討論。17日，Toyz再度於直播時公開品牌價目表並宣布將在2/27進行營運壓力測試，讓到場排隊的民眾「免費喝一杯飲料」。

image source：YT／Toyz

另外，Toyz在搜集網友意見後加碼推出特別品項「橙芝汗」，定價設為87元，不只有新鮮橙汁、芝士奶蓋，還添加了能量飲，相當吸睛！

Toyz手搖全品項價目表曝光：5年內絕不漲價

除了「每人免費喝一杯飲料」消息讓網友對Toyz的手搖品牌躍躍欲試之外，他在直播中曝光全品項價目表也掀起網友討論，大方承認「我做這件事當然也是為了賺錢，但是我覺得我要對得起消費者」，甚至承諾5年內絕不漲價，表示雖然定價比其他飲料店低了20%，但毛利率仍高達近7成，可見手搖市場利潤龐大。

前職業電競選手、現為知名實況主兼YouTuber的Toyz（劉偉健），2月初時才在直播中透露自己正在籌備手搖飲事業，誇下海口將打破台灣飲料界行情，產品價格最低落在19元，掀起網友討論。17日，Toyz再度於直播時公開品牌價目表並宣布將在2/27進行營運壓力測試，讓到場排隊的民眾「免費喝一杯飲料」。

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