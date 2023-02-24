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非虐待！醫護猛打新生兒腳底 內行人解釋原因：哭才能活下來

聯合新聞網／ 綜合報導
嬰兒剛出生時嚎啕大哭代表正常反應，若沒有哭泣，醫護人員就會相當緊張。 示意圖／ingimage
嬰兒剛出生時嚎啕大哭代表正常反應，若沒有哭泣，醫護人員就會相當緊張。 示意圖／ingimage

一個生命的誕生是令人喜悅的，當新生兒出生時正常都會嚎啕大哭，但也有完全不哭泣的，這時候醫護人員就要想盡辦法讓新生兒哭泣。網路上就流傳一段影片，護理人員拍打一名剛出生的新生兒腳底，試圖讓他哭泣，讓不少人看了也替嬰兒緊張。

有網友在臉書「爆廢公社二館」分享一段影片，畫面中一名剛出生沒多久的新生兒眼睛還沒睜開，下半身裹著綠色的布，但卻沒有任何聲音，護理人員不斷地拍打他的腳底板，拍了兩三次依舊沒聲音，但仍然不放棄地繼續拍打，並且搓揉新生兒的背部和捏耳朵，最後好不容易讓嬰兒發出哭聲。

不少人看了Kuso地說「快哭！不然會白白多挨幾下」、「哭得很不甘願喔！人家明明還很想睡，一直要人家哭，就哇幾聲給你們聽」、「人家就是不想哭，幹嘛偷掐人家耳朵」、「讓他知道這個社會不是那麼好混的」、「只有這個時候希望嬰兒哭，愈大聲愈好，平常拜託你不要哭了」。

有內行人解釋原因，「哭是為了激發肺功能活動，在肚子裡面不用呼吸」、「不哭不會呼吸」、「絕對不是虐待別人的孩子，孩子不哭肺不擴張的！不哭讓人更著急啊」、「嬰兒初啼才能使肺開始作用，大量吸入氧氣」、「大家可以看一下膚色，嬰兒一哭，身體立即變紅，這是血紅素攜帶氧氣的變化，代表呼吸已經暢通」、「哭代表氣道通暢，也是一輩子的開始」、「哭代表著你的肺有用力呼吸，沒有哭後續的問題…全部的人都害怕」。

爆廢公社 新生兒

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