普發六千5管道可領！網一面倒想「登記入帳」 他怕塞車卻寧願排隊

普發六千元的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案》已在立法院完成三讀程序，將以五種方式普發現金，包括直接入帳、特定偏鄉由派出所發放、登記入帳、ATM領現、郵局領現。不少網友偏好登記入帳，但也有人認為「到郵局領最安心」、「網路會塞車寧願排隊領」。

立法院21日三讀通過攸關全民普發6,000元現金的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，行政院在23日依特別條例提出特別預算案，送請立法院審議。民進黨黨團幹事長鄭運鵬透露，最快4月10日當周院會通過特別預算案，4月中就能普發現金6,000元。

而發放方式目前規劃採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」5種方式。

有網友在論壇Dcard發文表示，「我應該會登記入帳吧？感覺比較方便，大家會想要怎麼領啊？」

其他人則留言「登記入帳」、「領現！但是四月才能領，希望不要到時候又變卦」、「其實就直接發到帳戶就好了，除了小孩子以外是有什麼人沒金融帳戶的嗎？還另外花這麼多人力弄這些真的有點搞笑」、「還是去郵局領最安心」、「登記入帳最方便」、「沒有大排長龍我可是不領的喔」。

另有網友留言「最方便就是ATM跟郵局，登記入帳感覺會塞車，然後網站維修延後發放，我寧願排隊領現」。還有人透露領到六千元後的用途，網友留言「領出來繳稅」、「直接拿去繳稅」、「一起挺台股」。