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「今天最不快樂的父親！」新娘爸2分鐘超狂致詞 全場賓客笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
新娘爸爸的致詞非常精彩。圖擷自YouTube
新娘爸爸的致詞非常精彩。圖擷自YouTube

俗話說「女兒是爸爸的前世情人」，不難想像寶貝女兒出嫁當天，爸爸的心情有多麼複雜。近日網路上流傳一段影片，一名爸爸在女兒婚禮的致詞意外成亮點，兩分多鐘內容也讓全場來賓笑翻，更有網友直呼「史上最強的致詞，真的很難超越」。

影片中可以看見，爸爸開口的第一句就說，「我是今天在場最不快樂的父親」，坦言一直有人提醒他今天千萬要挺住、千萬不能哭，因為現在很流行「嫁的是女兒，哭的是爸爸」。但他接著逗趣地告訴關心他的人，「今天可能會很失望，因為我在家裡，淚已流乾，今天你們看不到我的激情演出了」，光是開場就讓台下賓客笑翻。

爸爸提到大家一直跟他說恭喜，而他也終於知道，這種場合被恭喜是什麼滋味，「我把地球上我最心愛的女人，託付給一個，我不怎麼認識的男人，我不知道我心裡的感覺，真的是很複雜」。爸爸透露女兒只給兩分鐘致詞，所以今天只有三句話，「第一句話要送給新郎，娶到她真的『卯死啊（賺到了）』」。

爸爸接著說道，「你對新娘，就跟我對我岳父的女兒一樣好就可以…因為我很難超越」。至於給新娘的一句話，爸爸說，「新郎是妳自己挑的，妳責任自負，妳家離我家開車只要15分50秒，吵架吵輸了就趕快打電話給我，我隨後就到」。

最後一句話，爸爸對現場賓客說，「謝謝你們今天能夠來參加，那這種Bling Bling（金光閃閃）的餐廳，我們也知道對於菜色不會有多高的期待，紅包包大包的多吃一點，包沒那麼大包的，我還有兩個兒子，如果你們良心發現，還可以彌補…」。

影片曝光後吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「爸爸怎麼可以這麼可愛，快把我笑死了」、「只有我是流淚看完的嗎？」、「史上最強的致詞，真的很難超越」、「新娘爸爸的致詞雖然看似幽默風趣，其實當老爸的內心還是有著滿滿的不捨，凡是有寶貝女兒的父親們，都能體會這種複雜心情」。

也有網友提到，「高段的幽默是自嘲，而不是拿別人開玩笑，尤其公開正式場合，基本分寸和尊重要注意，別把失格當幽默」、「我要是男方家長，聼到這種致詞，臉色可能會很難看」、「新郎也是父母的心肝寶貝，通常新娘爸爸這種致詞後面都會稱讚新郎做回面子，但這個爸爸沒有」。

爸爸 婚禮

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