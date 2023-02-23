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泰國買飲料「吸2口剩整杯冰塊」 內行人用2原因解釋：很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
杯子裡面剩下超多冰塊。圖擷自爆廢公社
杯子裡面剩下超多冰塊。圖擷自爆廢公社

台灣的手搖飲店非常多，除了品項豐富，還可以自己調整甜度和冰塊。然而，一名網友在臉書上發文，提到泰國的飲料才吸兩口就沒了，杯子裡面全都是冰塊，貼文曝光後也掀起討論，有內行人熱心解釋原因。

昨（22）日一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文，原PO提到自己在泰國的便利超商買了一杯飲料，結果才吸兩口就沒了，杯子裡只剩下爆炸多的冰塊，因此感到相當傻眼。從照片中可以看見，原PO手上拿著一個透明塑膠杯，裡面滿滿的都是冰塊，只剩底部有一點點飲料而已。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我過年在泰國商場飲料店點了一杯飲料，結果喝沒幾口就沒了，發現裡面都是冰，於是再點一杯，特別說明不要冰，結果得到半杯飲料，給你參考」、「我上次要求泰奶冰塊一半就好，店員給我眼神死，因為我拿了奶比冰塊多的奶茶」、「我之前說少冰，然後只有不到一半的泰奶」、「其實這真的正常，就算微冰也半杯冰塊」。

也有內行人解釋，「那是因為他們的飲料都很甜，所以都會加大量的冰塊來稀釋，好像也有另外一個原因是泰國天氣很熱（by媽媽是泰國人路過）」、「冰塊是為了讓飲料不要那麼甜」、「東南亞國家的飲料都是很甜，然後讓冰慢慢融化慢慢喝」、「冰塊真的要多，不然就買一瓶礦泉水自己混，之前去泰國超商冰塊是可以自己裝，我弄了微冰，結果根本甜到一個沒辦法喝」。

泰國 超商 爆廢公社

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