行人地下道驚見街友折「豆腐被」 全場讚：尊嚴到處都能展現

每個人對於當兵的回憶都不同，但絕對少不了折成豆腐形狀的棉被。然而，日前一名網友在臉書上發文，貼出一名街友把棉被折成「豆腐被」的照片，貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，行人地下道內擺著一張床墊，不僅周圍環境非常乾淨，棉被還折成當兵時的「豆腐被」。對此，原PO在貼文中寫道，「自嘆不如的約束力」。

貼文曝光後吸引大量回應，有網友開玩笑表示，「沒辦法，不折好會被扣分，被扣分就要被洞八了（兵營禮拜六早上八點才讓人員出關，不給提早放假）」、「社會局每天早上會派員到場評內務」、「你各位啊，折得比街友差的這禮拜洞八放」、「合格才發蔥油餅跟豆漿」、「國家有綱常，軍隊有軍紀…預備」。

也有網友提到，「看到的是有一餐沒一餐的日子，希望他能找到好一點的棲身之所」、「尊嚴到處都能展現」、「沒家是一回事，素養是另一回事」、「做個精實愛乾淨的街友也不是錯事」、「是個自我要求的人，成為街友究竟是命運無情的捉弄還是…希望他能穿得暖、吃得飽、睡得好」。

不過，除了有網友眼尖發現拍攝地點，還有在地人表示，「這是在樹林濟安宮前的行人地下道，靠近樹林火車站，其實這位街友沒大家想的那麼有紀律，墨綠色的不是睡袋或棉被，是有點像枕頭的類似泡綿填充物，白色的是乳膠墊」。