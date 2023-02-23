快訊

穩了！台股今年以來漲9％ 金管會取消有條件式禁空令

獨／到底誰同意？新竹棒球場去年5月排水測試現積水 7月卻照樣開打

缺蛋危機延燒！雲林斗六西市場有平價白蛋 業者卻搖頭吐現況

行人地下道驚見街友折「豆腐被」 全場讚：尊嚴到處都能展現

聯合新聞網／ 綜合報導
行人地下道驚見工整的「豆腐被」。圖擷自路上觀察學院
行人地下道驚見工整的「豆腐被」。圖擷自路上觀察學院

每個人對於當兵的回憶都不同，但絕對少不了折成豆腐形狀的棉被。然而，日前一名網友在臉書上發文，貼出一名街友把棉被折成「豆腐被」的照片，貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，行人地下道內擺著一張床墊，不僅周圍環境非常乾淨，棉被還折成當兵時的「豆腐被」。對此，原PO在貼文中寫道，「自嘆不如的約束力」。

貼文曝光後吸引大量回應，有網友開玩笑表示，「沒辦法，不折好會被扣分，被扣分就要被洞八了（兵營禮拜六早上八點才讓人員出關，不給提早放假）」、「社會局每天早上會派員到場評內務」、「你各位啊，折得比街友差的這禮拜洞八放」、「合格才發蔥油餅跟豆漿」、「國家有綱常，軍隊有軍紀…預備」。

也有網友提到，「看到的是有一餐沒一餐的日子，希望他能找到好一點的棲身之所」、「尊嚴到處都能展現」、「沒家是一回事，素養是另一回事」、「做個精實愛乾淨的街友也不是錯事」、「是個自我要求的人，成為街友究竟是命運無情的捉弄還是…希望他能穿得暖、吃得飽、睡得好」。

不過，除了有網友眼尖發現拍攝地點，還有在地人表示，「這是在樹林濟安宮前的行人地下道，靠近樹林火車站，其實這位街友沒大家想的那麼有紀律，墨綠色的不是睡袋或棉被，是有點像枕頭的類似泡綿填充物，白色的是乳膠墊」。

街友

延伸閱讀

來台讀碩每天花400元「超商吃三餐」 法國美女親揭原因

小學生超商內嬉鬧腳放桌上、書包亂丟 阿伯制止反遭嗆：全家就是我家啊！

藝人反應落差曝光！日本節目認證 台灣旅遊贏南韓

女雙腿突有「大片瘀青」嚇傻鄰居 警察深夜敲門⋯真相大逆轉

相關新聞

泰國買飲料「吸2口剩整杯冰塊」 內行人用2原因解釋：很正常

台灣的手搖飲店非常多，除了品項豐富，還可以自己調整甜度和冰塊。然而，一名網友在臉書上發文，提到泰國的飲料才吸兩口就沒了，杯子裡面全都是冰塊，貼文曝光後也掀起討論，有內行人熱心解釋原因。

行人地下道驚見街友折「豆腐被」 全場讚：尊嚴到處都能展現

每個人對於當兵的回憶都不同，但絕對少不了折成豆腐形狀的棉被。然而，日前一名網友在臉書上發文，貼出一名街友把棉被折成「豆腐被」的照片，貼文曝光後也掀起討論。

來台讀碩每天花400元「超商吃三餐」 法國美女親揭原因

來自法國的美女Angele，目前在台北醫學大學攻讀生物醫學工程碩士，但因為在台灣沒有朋友，租屋處也沒有廚房，所以每天三餐都在超商解決，一天的餐食花費高達400元台幣。然而，她也喊話希望可以交到台灣朋友，透過他們的視角來認識台灣，或許還可以因此發現一些好餐廳。

女雙腿突有「大片瘀青」嚇傻鄰居 警察深夜敲門⋯真相大逆轉

想要保持良好的體態，除了透過規律運動和飲食調整，有些民眾也會選擇用醫美瘦身。日前一名女網友接受醫美體雕療程後，雙腿出現大片瘀青，穿短褲外出時碰巧遇到鄰居，對方一看到女網友瘀青當場嚇壞，沒想到後續引...

高級茶碗蒸驚見「咖啡色條狀物」 她吃到一半喊：味道濃郁

許多餐廳會推出新鮮又美味的餐點，不過食材的味道是一回事，外觀又是另一回事，若擺盤或外觀不佳，恐影響到顧客的胃口。日前一名網友分享，她向服務生點了「蟹膏茶碗蒸」，店員端上桌時，卻讓她忍不住驚呼「好像大便」。

政治粉專稱「不缺蛋」 炎亞綸也參戰：我每天都吃到蛋是幻覺嗎？

近期蛋價飆漲，不少民眾一到超商發現雞蛋區貨架空空如也，感嘆農委會對蛋荒的「不作為」。不過，臉書粉專「雞律委員會」逆風發文表示，只是一家店缺貨不代表全台都缺，藝人炎亞綸也留言附和：「就故意的啊」、「我最近每天都吃得到蛋，是不是幻覺啊？」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦