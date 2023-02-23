來台讀碩每天花400元「超商吃三餐」 法國美女親揭原因

來自法國的美女Angele，目前在台北醫學大學攻讀生物醫學工程碩士，但因為在台灣沒有朋友，租屋處也沒有廚房，所以每天三餐都在超商解決，一天的餐食花費高達400元台幣。然而，她也喊話希望可以交到台灣朋友，透過他們的視角來認識台灣，或許還可以因此發現一些好餐廳。

《不要鬧工作室》昨（22）日於YouTube上傳影片，來自法國的Angele接受訪問時提到，自己九歲開始打排球，一路打到大學，還曾經代表家鄉出賽。這次之所以會來台灣讀書，是因為法國的學校和台北醫學大學有合作，因此才有前來台灣攻讀生物醫學工程碩士的機會。

Angele透露這是她第一次來台灣，來之前也沒有認識在地的朋友，所以吃東西都要自己找，剛來的前幾天都一直吃連鎖店的水餃，但開學後因為忙於學校的研究和課業，三餐就比較常選擇去附近的超商解決。

Angele坦言不知道為什麼，自己從來沒有跟台灣同學一起出去吃飯，再加上租屋處沒有廚房，所以幾乎每天都在超商吃三餐，像是義大利麵、御飯糰、三明治等品項，一天的餐食花費高達400元台幣，也因為沒有閒暇時間運動，導致體重胖了6、7公斤。

Angele相信除了超商以外，台灣其他地方一定有更好吃、更便宜的食物選擇，「但我沒有朋友告訴我哪裡可以去」。Angele認為台灣是一個非常多元化的地方，不僅可以參觀藝術展覽，還可以到太魯閣欣賞大自然美景，「就跟大家形容的一樣，福爾摩沙雖然小，但卻什麼都有」。

最後，Angele發現台灣同學都很努力地唸書，但在課堂上卻很害羞，不太常發表自己的看法，「我希望可以幫他們打開心房一點，這樣我也可以交更多台灣朋友，透過他們的視角來認識台灣，或許他們還可以推薦一些好吃的地方給我去」。