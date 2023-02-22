女雙腿突有「大片瘀青」嚇傻鄰居 警察深夜敲門⋯真相大逆轉

想要保持良好的體態，除了透過規律運動和飲食調整，有些民眾也會選擇用醫美瘦身。日前一名女網友接受醫美體雕療程後，雙腿出現大片瘀青，穿短褲外出時碰巧遇到鄰居，對方一看到女網友瘀青當場嚇壞，沒想到後續引發烏龍事件，甚至警察也上門關切，令女網友驚呼「真是天大的誤會啊！」，貼文曝光後，引發網友討論。

原PO在Dcard發文表示，她做完體雕療程後，雙腿出現大塊瘀青，有一次穿短褲外出倒垃圾時，碰巧遇到鄰居，但對方看到她的腿上瘀青時，表情變得非常怪異，原PO當下也不在意，「因為我根本忘記自己的腿長得很可怕」。

直到晚上，原PO和老公玩遊戲太激動，沒有控制好聲量，不禁放聲尖叫，過了沒多久，竟有轄區警察來敲門關切，原PO打開門詢問發生什麼事，才知道是鄰居報警，擔心她被家暴，令原PO直呼，「真的是天大的誤會啊！」

貼文一出引發討論，許多網友紛紛稱讚鄰居做法正確，遇到疑似家暴事件會適時伸出援手，「千金難買好鄰居，要珍惜啊」、「社會角落需要像鄰居這樣的人，好人欸」、「記得去跟鄰居道謝、道歉」、「妳有一個好鄰居，還好是誤會而不是妳真的被家暴」、「雖然鬧成笑話但鄰居蠻貼心的」。