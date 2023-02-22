高級茶碗蒸驚見「咖啡色條狀物」 她吃到一半喊：味道濃郁

許多餐廳會推出新鮮又美味的餐點，不過食材的味道是一回事，外觀又是另一回事，若擺盤或外觀不佳，恐影響到顧客的胃口。日前一名網友分享，她向服務生點了「蟹膏茶碗蒸」，店員端上桌時，卻讓她忍不住驚呼「好像大便」。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，她在餐廳點了「蟹膏茶碗蒸」，當餐點上來時，她不自覺驚呼了一聲「好像賽（大便）」，但突然想到服務生還在場，因此她轉過去看對方，而服務生也笑著跟她說「不好意思」，讓原PO笑翻。

從她貼出的「蟹膏茶碗蒸」照片，只見黃澄澄的茶碗蒸上，橫放著一條長長的咖啡色「蟹膏」，讓人聯想到大便，不禁喪失食慾；而原PO又貼出「吃到一半的茶碗蒸照」，只見這條蟹膏被截斷，融入在蒸蛋裡，也讓她大讚「這蟹膏味真的很濃郁！」

貼文曝光後，引發網友熱議，「這我不行」、「擺盤很重要」、「Shit蟹沒錯」、「我剛看照片還沒看內文，還以為是誰家的狗又大在食物裡」、「看到這個，我就不想吃茶碗蒸了」、「瞬間沒食慾」、「我笑到不行」、「上面那一條，我沒辦法吃下去」。