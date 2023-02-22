政治粉專稱「不缺蛋」 炎亞綸也參戰：我每天都吃到蛋是幻覺嗎？

近期蛋價飆漲，不少民眾一到超商發現雞蛋區貨架空空如也，感嘆農委會對蛋荒的「不作為」。不過，臉書粉專「雞律委員會」逆風發文表示，只是一家店缺貨不代表全台都缺，藝人炎亞綸也留言附和：「就故意的啊」、「我最近每天都吃得到蛋，是不是幻覺啊？」。

政治時事粉專「雞律委員會」近日發文寫道：「有些人真的很北七，如果我去便利商店買巧克力麵包，結果貨架上沒有的話，我會再換一家，或是今天吃別的，不是拍照然後說『全台灣都缺巧克力麵包！』」，藉此嘲諷喊著「缺蛋」的大眾。

雞律委員會補充，其實還有很貴、讓你買不下手的蛋，「而不是你個人、你家附近的便利商品沒有就覺得這個社會、這個台灣都缺蛋」，藝人炎亞綸也在留言區附和：「啊就故意的啊～怎麼不拍自己的存摺然後說，全台灣都沒錢？」、「啊我最近每天都吃到蛋，是不是幻覺啊？」。

消息被轉貼至PTT，鄉民認為這番言論邏輯有問題，「照他邏輯，只要有台灣人身家幾千萬幾億，就沒資格說台灣人沒錢」、「之前南部喊什麼缺水，北部又沒缺」、「除非台灣完全沒電，不然缺電就是假議題」、「我身邊一堆人都買房，高房價是不是幻覺」。

也有人表示，並非有錢也買不到的情況才能被稱作「缺」，對經濟狀況不佳的人而言，平價蛋確實不易取得：「若只有買不起的蛋那就是缺蛋」、「他要不要說他吃多少的嚇嚇我們平民」、「不知民間疾苦」、「6元蛋吃不起不會買15元的？何不食肉糜」。

此外，也有不少網友貼出自己實際到超商、賣場，現場真的「沒蛋可買」，還有人嘲諷，連行政院副院長鄭文燦昨天都親口說出要「解決蛋荒」了，質疑粉專和炎亞綸想護航政府卻大翻車。