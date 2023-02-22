地表最強通腸劑「早餐店大冰奶」！ 腸胃科醫師證實真能解便

早晨來一杯「早餐店大冰奶」會「狂拉肚子」這個著名的都市傳說獲得醫師證實。彰化基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師范泉山日前在節目中談到，早餐店大冰奶其實恰巧包含了4個促進排便順暢的關鍵。

被網友戲稱為「台灣拉茶」的早餐店大冰奶原來真的有效，范泉山先前在節目《健康2.0》中提到，「早餐、大、冰、奶」這幾個關鍵字就是為什麼喝了它會想拉肚子的原因。

范泉山解釋，「早餐」代表腸胃一大早才剛要開工，還沒有熱機就馬上喝下一杯奶茶當然會拉肚子；接著一定要量「大」，因為很多女食量少，肚子裡的垃圾也少，「當然垃圾要倒的頻率就降低」，所以要有足夠的份量才能促進排便。

「冰」也是關鍵，由於食物的溫度與胃的排空相關，刺激的東西、過冷、過熱都會影響胃的消化功能，范泉山比喻，胃沒有消化的食物直接往小腸送，就如同不良品被丟到下游廠家，下游沒辦法處理，又繼續往後面送，所以才會造成拉肚子。

「奶」可以是奶精，也可能是鮮奶，奶精成分中的棕櫚油、橄欖油會刺激腸壁，但若是鮮奶也可能引起乳糖不耐症，形成腹瀉。

不過，范泉山也分享自己過去看診的經驗，他提到，病患喝早餐店大冰奶大多只會「潤便」，讓排便更順暢，真正「腹瀉狂拉」的機率並不高。