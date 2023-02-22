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他見寶雅1幕驚「為何超賺？」 網曝2大優勢：9到90歲都愛

聯合新聞網／ 綜合報導
連鎖生活百貨寶雅（POYA）。 圖／聯合報系資料照片
連鎖生活百貨寶雅（POYA）。 圖／聯合報系資料照片

寶雅（POYA）20日公布去年財報，2022年營收為194.8億元，較去年同期增加11.5%。對此，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「寶雅為什麼這麼賺錢？」而貼文曝光後也掀起討論，有網友提出兩大優勢，分別是逛起來舒服，以及販售品項豐富。

日前一名網友在PTT上以「為什麼寶雅這麼會賺錢？」為題發文，原PO透露自己進去寶雅都只是為了換來店禮，但大部分時候都能看到很多人在排隊結帳。不過，原PO認為寶雅販售的商品價位並不算低，有些東西去量販店買會更便宜，「到底寶雅為啥這麼賺錢？不是進去就想上廁所，然後就出去看附近有沒有捷運站可以上…」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「女生逛的小北百貨」、「你才知道女人的錢多好賺」、「女人不分年紀都超愛去」、「女人失蹤調寶雅監視器就對了，9到90歲都愛去」、「只要是女人就會有寶雅會員卡」、「老婆或女兒離家出走，先去寶雅找就對了」、「女人進去就會被吸住」。

也有網友提到寶雅的門市環境逛起來很舒服，而且販售的品項也非常豐富，「大間明亮，而且不擁擠好逛」、「襪子、彩妝、髮飾哩哩扣扣的，超好逛，而且沒有人會來強迫推銷」、「唯一女人可以慢慢逛、慢慢結帳的地方」、「貨色很齊全」、「很好買啊，什麼都有」。

PTT 寶雅 彩妝

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