台網紅赴日旅遊搭計程車 司機暖心「一舉動」：感謝台灣

「眼球中央電視台」主持人「視網膜」陳子見日前赴日本旅遊，上周在大阪搭乘計程車時，司機得知是台灣人後，不僅表達感謝，還將車資刷退，讓他笑稱「好感人，但希望不是那位司機按錯」，許多網友也直呼「日本人真的心存感恩」。

視網膜在臉書發文表示，上周在大阪從飯店搭車到南海難波，計程車司機知道是台灣人後，開心地說「很感謝台灣對日本的協助」，同時也希望能用各種方式報答，結果昨天竟然發現，那趟台幣352元車資被刷退，並笑稱「好感人，但希望不是那位司機按錯」。

提及日本2011年發生的311大地震，至今已過去12年，許多網友表示，「都過了12年他們都還記在心上，真感動，你有沒有謝謝他們提供AZ疫苗呀」、「疫苗也感謝他們」、「只要我回答是從台灣來的，對方的語氣、態度就會變的很好」、「真的，路上日本人聊天都會記得台灣的好」、「日本人真的心存感恩的心，我們也要更善待這社會的每個人」。

其他人也分享，「我2017去賞櫻，在圓山公園一個賣雞肉串老闆也一直說很感謝台灣的幫助，免費多請我們一串」、「我在2019年去九州也被感謝過，心裡真不好意思但又很驕傲」、「前兩次去日本都被感謝過，第一次是被請吃飯；第二次找不到築地，被長者一步一步的領到月台，真的超感謝他們」、「前幾年我去四國玩聽到我是台灣人也是送我免費咖啡一杯，我也是覺得好開心」。