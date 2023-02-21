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拉麵名店開店前6分鐘發FB「無法營業」 台北皮諾可排半小時氣炸狂嗆到天亮

聯合新聞網／ 綜合報導
拉麵示意圖。 圖／PIXABAY
拉麵示意圖。 圖／PIXABAY

餐廳無法開門營業該多久之前告知？近日北部一家排隊拉麵店因中午時段人手不足，開店前6分鐘才在粉專公告「無法營業我們晚上見」，讓已在門口排隊等吃的粉絲大怒，一位以《怪醫黑傑克》皮諾可做為臉書大頭貼的網友忍不住在公告文下開罵，「店家11:29才知道不能營業嗎」、「這不是做生意的態度」，不停留言一路狂嗆到隔天凌晨，吸引大批網友朝聖。

台北一家拉麵排隊名店20日因人手不足，臨時在粉專公告中午無法營業「我們晚上見」，然而公告時間距開店時間只差6分鐘，且當下已有顧客在外排隊，店家卻僅在粉專公告，未告知現場，讓排隊等候30分鐘的網友「皮諾可」氣到抓狂，留言洗板開罵。

只見「皮諾可」先是詢問「所以今天中午沒開？」並表明已在門口，且已有5人排隊，未獲回應後繼續留言「為何不在門上貼紙條？若沒上fb誰看得到？」、「Google上也無更正，縱使要結束營業也不該是這樣做事」、「能po訊息卻不回訊息？」、「民權○路╳╳殿只有一人在服務也照常開店，因為中午人手不足就能不開店，員工也太幸福了吧？」、「我氣炸了」、「中午不能開，卻只在11:29在fb留無法營業，為何不能11:00就留，店家11:29才知道不能營業嗎？」，直到今天（21日）凌晨4點仍然氣不過，再開嗆「這不是做生意的態度」。

「皮諾可」被店家作為惹怒，氣炸留言洗板。 圖／擷自拉麵店粉專留言
「皮諾可」被店家作為惹怒，氣炸留言洗板。 圖／擷自拉麵店粉專留言

連串「氣炸留言」狂轟，驚動各路網友前來朝聖，雖然有人酸「店家有公告就很好了」，但多數人仍支持皮諾可，表示「欸不是，會爆氣很正常吧！開店前幾分鐘才告知，這處理很有問題吧」、「挺皮諾可+1，沒時間觀念的人都該檢討」、「店家人員管理要多差才能在前一分鐘才知道，今天人員不足」、「雖然留言是蠻好笑的，但如果我開店前就到、還排蠻久了，結果開店前一分鐘才被告知中午不營業我也會蠻不高興的，而且他還只發粉專還不是現場講」。

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