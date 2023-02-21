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英國導遊北韓帶團跑來台南住揭大差異 「感受更多軍方存在」

聯合新聞網／ 綜合報導
英國籍的Zoe在北韓帶團觀光三年，最近來到台灣台南居住。圖擷自不要鬧工作室
英國籍的Zoe在北韓帶團觀光三年，最近來到台灣台南居住。圖擷自不要鬧工作室

北韓對絕大多數的人來說，總是蒙上一層神秘的色彩，近幾年受到疫情影響，讓這個國家裡的內部狀況，更讓人難以窺探知悉。一名英籍導遊Zoe，先前曾在北韓工作長達三年，後因疫情被迫離開並來台，目前在台南生活的她也透露北韓與台灣的最大差異。

Zoe接受《不要鬧工作室》訪問時指出，很多人認為北韓很危險，但她覺得北韓比她的家鄉利物浦還安全，而且自從去北韓旅遊過後，發現與媒體報導的不太一樣。

她說，大部分的人不知道，北韓其實有觀光產業，她在北韓的工作就是確保遊客的安全和縮短不同文化彼此間的距離，三年來她帶團總共進出北韓三十次，客人遍布從澳洲、歐洲到南美洲都有。

她透露，去北韓玩有許多要遵守的規定，但也沒有想像中的多，例如，不能一個人到處亂晃、拍照的時候要小心，此外，也不要帶聖經、關於南韓的東西及成人內容等違禁品。

後來她又來到台灣台南居住，最近還跑去金門馬祖玩。很多人問她北韓跟台灣有什麼差別？她覺得最大的差異是，「在台灣能感受更多軍方的存在。」比方在台南總是有軍機飛過她頭上，在金門和馬祖很容易就可以逛到軍事基地或老舊保壘，因為在北韓時從來沒有看過半架軍機飛過上空。

底下有網友看完影片也留言大讚，「真的是專業導遊，一回答就是能敲中神經一震耳膜的比較，而且言之有物」、「好酷的經驗」、「歡迎來台灣」、「再一次，愛的迫降」、「現在才知道原來北韓有外國人駐留在當地當導遊接待英文系遊客」，不過也有人表示，「一來台灣就對軍事設施與據點很敏感，果然是從軍管國家出來的人。」

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