一般早餐店加蛋就要15元 永和這間飯糰蛋佛心價30元

現在萬物齊漲，許多餐飲業者皆在過年後漲價5至10元，讓不少民眾喊「吃不消」，還有人會省下早餐費，來減少開銷。不過日前有網友分享永和某間早餐店的飯糰蛋，一顆只要30元，讓不少人大讚「太佛了！」

一名網友在臉書社團「我是永和人」發文表示，現在很多業者不斷漲價，只有這間早餐店一直凍漲，給基層人民吃飽。原PO回顧，他從小時候就開始在市場吃飯，附近很多老店都搬走了，只剩這間飯糰蛋維持30元，老闆始終保持著佛心來著，他也分享這間店的位置在新北市永和區新生路。

原PO指出，聽早餐店老闆娘說「他們也被規劃在都更的第三期內」，但他仍希望將來都更後還能吃到，也鼓勵民眾趁現在有機會就來買看看，因為這間店的飯糰蛋、蛋餅、豆漿、米漿都很好吃。

他認為「物價調漲當然家庭負擔也會增加，但在這裡飯糰蛋只要30元，大杯豆漿17元、肉包12元、小籠包一顆5元、蛋餅20元，這樣的物價可以讓薪水不高的人能有個溫飽」。文末，原PO也提醒想來造訪的民眾「記得騎機車來，這裡不好停車」。

貼文一出，馬上引來網友留言「同樣是永和，頂溪站的紫米黑白飯糰一個已50元」、「這應該是永和最便宜的早餐店吧，根本佛心店家！」、「這種商家可以多介紹」、「好感人的價格」、「飯糰蛋30元，這不去怎麼對的起自己？台北一顆50元」、「這家真的實惠又好吃」。