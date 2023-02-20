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台北60元便當滿滿「炸排骨」 網羨慕：居然還有一顆蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友PO出他在台北買的60元便當，羨煞眾人。圖擷自PTT
一名網友PO出他在台北買的60元便當，羨煞眾人。圖擷自PTT

現在物價上漲，許多小吃業者紛紛在過年後漲價，不過日前一名網友PO文表示，他在台北買到一份只要「60元的便當」，而且有滿滿的炸排骨，以及一份青菜，還有一整顆滷蛋，讓網友看完大讚「太佛了！」

一名網友在PTT發文表示，他在台北買到60元便當，菜色有一塊超大炸排骨，以及一整顆滷蛋，還有新鮮高麗菜，讓他直呼「這便當有菜有蛋，現在外面便當店買蛋就要15元了，這樣買下來，等於扣掉滷蛋費用，剩下的菜色只要45元，有比這間CP值更高的店家能推薦嗎？」

文章曝光後，引來網友熱議「好佛，真的超值，這台鐵便當嗎？」、「有滷汁已經有100分了！」、「有蛋就很好了，一顆蛋值20元，雞排一片就要70-80元，這便當才60元，真的很便宜」、「我覺得還不錯耶，現在自助餐便當沒有100元的很少」、「蛋要價20元、肉要價45元，等於其它免費」、「超佛，才60元要求什麼？」、「排骨如果算40元，雞蛋要20，店家到底要賺什麼？」、「可以分享嗎？只要60元的話，我中午就算要騎車，也想去買來吃」、「其實真的佛，蛋還是一顆」、「老實說肉、菜、蛋看起來都很新鮮，60元真的還行！當然是以台北物價來看」、「整顆蛋也太奢侈了吧」。

便當 漲價 PTT

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