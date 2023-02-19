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修但幾勒！太子爺徘徊情趣用品店門口 網笑：是挑選法器？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友PO出太子爺在情趣用品店門口。圖擷自路上觀察學院
有網友PO出太子爺在情趣用品店門口。圖擷自路上觀察學院

「太子爺」在台灣人心目中有驅邪制煞、維護正義的象徵，因此又有「中壇元帥」之稱。近日有網友PO出有人穿著太子爺人偶裝在情趣用品店門口四處張望的照片，直呼「這不是那種玩具店啦！」，還有內行人表示，那是祝福儀式，「意思要店家給紅包」。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，只見圖中太子爺在情趣用品店的門口四處張望，疑似在找尋「玩具」，讓原PO直呼「太子爺您先等等啊！這不是那種玩具店啦！」

還有網友笑稱，「幾千年了，太子爺早就轉大人」，另有人解釋，古人傳言「天上一天，人間一年」，所以幾千年過去，太子可能還是孩子，因此未成年不可以觀看，更直呼「誰來阻止祂一下！」，也有內行人指出「過去跳幾下，就說祝福完成，意思要給紅包」。

其他網友紛紛開玩笑表示，「原來是在挑選法器」、「大人的玩具」、「地方的太子爺」、「太子爺進入青春期」、「太子爺想要轉大人了」、「太子爺誤會了，那個不是玩具店」、「太子爺真懂玩」。

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