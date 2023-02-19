「出家人師傅」幫換機油！靠專長籌錢助寺廟擴建 網讚：值得尊敬
出家人的修行之路不簡單，有網友日前至機車行換機油時，竟出現一位「出家人師傅」幫忙換機油，結帳時老闆則解釋這位師父過往曾任職多年的機車師傅，直到去年出家後，偶爾會來打工幫助寺廟擴建，許多網友紛紛大讚「用雙手掙錢，值得尊敬」，但還有人認為「代表他還很資淺」。
有網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，日前去機車行換機油時，碰巧遇到老闆在忙，卻出現一位身穿灰色僧服、剃光頭的「出家人師傅」幫忙換機油，令原PO非常驚訝。結帳時老闆表示這位師父確實是機車師傅，過往曾在此任職很多年，去年出家後，由於寺廟需要經費擴建，因此偶爾會來打工賺錢。
聽聞老闆解釋後，原PO相當感動，並認為在既定印象中，出家人的物質生活良好，而這名師傅用自己的專長籌錢，讓許多網友也留言大讚，「這麼樸實無華的，很少見」、「比那些越出家越有錢的更令人尊敬」、「用自己雙手掙錢，值得尊敬」。
不過貼文一出，其他人也有不同看法，「這代表他還很資淺！我們附近佛寺師父出門都有司機開車接送」、「有些還有專屬祕書」、「我朋友出家前開豐田，出家三年後開『米漿』（BMW）」、「沒錢想去寺廟出家，好像也不是那麼容易」、「人有萬千形象，出家眾也有萬千形象，都一樣有好的也有不好的」。
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