巨乳檳榔西施店外曬「逆天長腿」吸客 內行人秒認出：她超貴

大多數店家為了增加吸引力，除了會掛上顯眼的招牌，有些業者還會在門口擺上攬客神器。一名網友在臉書上發文，分享一間檳榔攤門口有「巨乳檳榔西施」，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人直呼「超貴欸！」

昨（18）日一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，檳榔攤門口放了一尊超大的《航海王》「海賊女帝」公仔，不僅有高挑身材和J罩杯巨乳，整體比例還非常逼真，簡直就是攬客神器。對此，原PO在貼文中寫道，「不用薪水的檳榔西施」。 「海賊女帝」有高挑身材和J罩杯巨乳。圖擷自路上觀察學院

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「女帝打工辛酸畫面流出」、「應該用羅賓（榔）」、「停下來才發現是假的」、「沒人敢吃她豆腐，除了魯夫」、「我老婆去打工，各位不要驚訝」、「免勞健保」、「這腿真的無敵了」、「那個腿，同是女性的我看到都興奮了」、「不吃檳榔的我，都想去買個飲料了」。

也有內行人直呼，「這隻超貴欸」、「這個西施很貴，好幾個月的薪水」、「這應該也要五萬以上吧，怎麼捨得放在外面風吹日曬」、「要賣多少檳榔才能讓她來上班」、「這做工好細喔，感覺不便宜」、「賣檳榔有錢到這隻可以這樣放…一般收藏家都拱起來放了」、「這一尊放外面也太捨不得了吧」、「這1:1，很貴欸」。