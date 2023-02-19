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黑幫背後的黑幫有多狠？燒腦警匪陸劇《狂飆》大爆紅 豆瓣分數一度直逼琅琊榜

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image source:豆瓣電影

文／李羿嫺

近期熱播陸劇《狂飆》由演技派男星張譯、張頌文主演，這部燒腦刑偵劇從開播到近日完結，人氣高居不下，穩坐戲劇熱榜冠軍，兩位男主角張譯與張頌文的人氣也實際「狂飆」，被微博網友稱作「非流量演技大叔」、「老來得粉」。這部2023開年最火紅的劇到底在演什麼？一起來看《狂飆》的爆紅關鍵和話題聲量！

黑幫背後的黑幫有多狠？燒腦警匪陸劇《狂飆》大爆紅　豆瓣分數一度直逼琅琊榜
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劇情燒腦被陸網友封為「神劇」

《狂飆》劇情講述一線刑警安欣（張譯飾演）年輕時與魚販子高啟強（張頌文飾演）相識，但隨著高啟強走上歧途，安欣意識到京海市背後正是高家兄弟的黑勢力操控。兩人分道揚鑣並展開20年的生死搏鬥、正邪對抗，2021年掃黑除惡常態化，安欣協同專案組徹查強盛集團犯罪團伙，及其背後強大的保護傘，最終京海市得以撥雲見日。

整部劇展現掃黑行動的較量與複雜人性掙扎，劇情非常燒腦，讓觀眾直到最後一集都在猜到底真正的壞人、臥底和幕後大佬是誰，讓《狂飆》區別於一般警匪辦案劇，從開播到完結都在熱播榜，微博討論度居高不下，接連洗版熱搜，豆瓣分數一度破9分直逼神劇琅琊榜。

黑幫背後的黑幫有多狠？燒腦警匪陸劇《狂飆》大爆紅　豆瓣分數一度直逼琅琊榜
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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，《狂飆》近一個月聲量共有1,044筆，在大結局播出當日聲量持續上升，2月1至3日聲量累積有301筆。

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《狂飆》網路熱門關鍵字有哪些？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察《狂飆》近一個月的網路熱門關鍵字，可以發現有好看、演技、演員、導演、劇情、題材、男主角、熱度等，特別是「好看」成為最多人提及關於《狂飆》的關鍵字。

另外，兩位男主角張譯、張頌文劇中大飆戲被瘋狂討論，其他配角的演技也受到網友大力讚賞，掃黑題材加上緊湊劇情更是網友推爆《狂飆》的主因之一。

黑幫背後的黑幫有多狠？燒腦警匪陸劇《狂飆》大爆紅　豆瓣分數一度直逼琅琊榜
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023111日至202329日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區部落格等，針對討論『《狂飆》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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