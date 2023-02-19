「劉文正死而復生」燒出近6萬筆聲量！「偶像始祖」重回大眾視線 網路熱門關鍵字竟是「他」

image source：微博



文／徐暘甯

華語歌壇「偶像始祖」劉文正15日驚傳因心肌梗塞離世，享壽70歲，曾與他合作過的前經紀人夏玉順也出面證實，令外界震驚。沒想到事隔不到一天，這項「詐死」消息就先後被劉文正友人及家人駁斥，指夏玉順無端散佈假訊息，更讓這起烏龍死訊成為大眾討論焦點。

劉文正烏龍死訊反轉 燒出兩倍討論度、聲量破4萬筆！

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，有關劉文正的網路聲量在15日就創下超過18,381筆討論聲量。

不過隨著烏龍死訊反轉，網路上討論熱度不減反增，讓原本感到惋惜的網友相當驚訝，再度掀起另一波討論，16日累積聲量直接飆破兩倍，來到40,925筆成為新高峰。

▲「劉文正」近三日聲量趨勢變化。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

劉文正網路熱門關鍵字有哪些？「夏玉順」成最大亮點

除了網路聲量可觀，15日下午傳出劉文正死訊後，與他有關的「心肌梗塞」、「病逝」、「死訊」等詞彙馬上成為網友熱搜的關鍵字。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看到，其實不只離世相關字詞被大眾熱烈搜尋，發佈劉文正過世消息的「夏玉順」、劉文正一手捧紅的「伊能靜、方文琳、裘海正」等人，以及後來被證實是一場「烏龍」都是近幾日網路上的熱門關鍵字。

▲「劉文正」近三日網路熱門關鍵字。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

年輕人狂問「劉文正是誰？」 過往頭銜、金曲成熱搜目標

由於劉文正息影超過30年，除了4、5年級生對他有所認識，希望他復出螢光幕之外，其實許多新世代年輕人對他十分陌生，是經過這次的媒體報導才被認識。因此，很多網友透過網路資料搜尋，想了解劉文正的相關頭銜與過往輝煌的演藝表現。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統探索概念功能可以看到，像是「偶像始祖」、「永遠的巨星」，傳唱多年的經典歌曲「三月裡的小雨」、「閃亮的日子」，連帶他一手打造的「飛鷹三姝」等等都是大家的搜尋目標。

▲劉文正過往頭銜及經典名曲成為網友近日的搜尋目標。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年2月14日至2022年2月16日。





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