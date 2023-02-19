快訊

室內口罩明鬆綁須戴場所一次看 大眾運具「非付費區」不強制

專家轟指揮中心未聽進建議 羅一鈞回應了

PLG／扭腰擺臀、打美女屁屁！干擾林書豪罰球啦啦隊動作惹議

「劉文正死而復生」燒出近6萬筆聲量！「偶像始祖」重回大眾視線 網路熱門關鍵字竟是「他」

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：微博

文／徐暘甯

華語歌壇「偶像始祖」劉文正15日驚傳因心肌梗塞離世，享壽70歲，曾與他合作過的前經紀人夏玉順也出面證實，令外界震驚。沒想到事隔不到一天，這項「詐死」消息就先後被劉文正友人及家人駁斥，指夏玉順無端散佈假訊息，更讓這起烏龍死訊成為大眾討論焦點。

劉文正烏龍死訊反轉　燒出兩倍討論度、聲量破4萬筆！

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，有關劉文正的網路聲量在15日就創下超過18,381筆討論聲量。

不過隨著烏龍死訊反轉，網路上討論熱度不減反增，讓原本感到惋惜的網友相當驚訝，再度掀起另一波討論，16日累積聲量直接飆破兩倍，來到40,925筆成為新高峰。

華語歌壇「偶像始祖」劉文正15日驚傳因心肌梗塞離世，享壽70歲，曾與他合作過的前經紀人夏玉順也出面證實，令外界震驚。沒想到事隔不到一天，這項「詐死」消息就先後被劉文正友人及家人駁斥，指夏玉順無端散佈假訊息，更讓這起烏龍死訊成為大眾討論焦點。

▲「劉文正」近三日聲量趨勢變化。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

劉文正網路熱門關鍵字有哪些？「夏玉順」成最大亮點

除了網路聲量可觀，15日下午傳出劉文正死訊後，與他有關的「心肌梗塞」、「病逝」、「死訊」等詞彙馬上成為網友熱搜的關鍵字。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看到，其實不只離世相關字詞被大眾熱烈搜尋，發佈劉文正過世消息的「夏玉順」、劉文正一手捧紅的「伊能靜、方文琳、裘海正」等人，以及後來被證實是一場「烏龍」都是近幾日網路上的熱門關鍵字。

華語歌壇「偶像始祖」劉文正15日驚傳因心肌梗塞離世，享壽70歲，曾與他合作過的前經紀人夏玉順也出面證實，令外界震驚。沒想到事隔不到一天，這項「詐死」消息就先後被劉文正友人及家人駁斥，指夏玉順無端散佈假訊息，更讓這起烏龍死訊成為大眾討論焦點。

▲「劉文正」近三日網路熱門關鍵字。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

年輕人狂問「劉文正是誰？」　過往頭銜、金曲成熱搜目標

由於劉文正息影超過30年，除了4、5年級生對他有所認識，希望他復出螢光幕之外，其實許多新世代年輕人對他十分陌生，是經過這次的媒體報導才被認識。因此，很多網友透過網路資料搜尋，想了解劉文正的相關頭銜與過往輝煌的演藝表現。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統探索概念功能可以看到，像是「偶像始祖」、「永遠的巨星」，傳唱多年的經典歌曲「三月裡的小雨」、「閃亮的日子」，連帶他一手打造的「飛鷹三姝」等等都是大家的搜尋目標。

華語歌壇「偶像始祖」劉文正15日驚傳因心肌梗塞離世，享壽70歲，曾與他合作過的前經紀人夏玉順也出面證實，令外界震驚。沒想到事隔不到一天，這項「詐死」消息就先後被劉文正友人及家人駁斥，指夏玉順無端散佈假訊息，更讓這起烏龍死訊成為大眾討論焦點。

▲劉文正過往頭銜及經典名曲成為網友近日的搜尋目標。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年2月14日至2022年2月16日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『劉文正』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「探索概念」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3  探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

延伸閱讀

劉文正假死！夏玉順昨嗆「愛信不信」　今改口：還在人間

劉文正死訊成謎？親近友人曝近況「沒死」　夏玉順：我幹嘛咒他死

劉文正是誰？初代偶像捧紅「飛鷹三姝」…從此人間蒸發　伊能靜曬珍貴合照成追憶


跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】 

九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



心肌梗塞

延伸閱讀

謠言滿天飛！資深媒體人揭劉文正「痛苦引退」內幕

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

星級評論／劉文正遭大街賜死小巷復活 媒體陷入的掙扎與取捨

劉文正死訊逆轉 大姊大張小燕重話批：夏瘋了

相關新聞

「劉文正死而復生」燒出近6萬筆聲量！「偶像始祖」重回大眾視線 網路熱門關鍵字竟是「他」

華語歌壇「偶像始祖」劉文正15日驚傳因心肌梗塞離世，享壽70歲，曾與他合作過的前經紀人夏玉順也出面證實，令外界震驚。沒想到事隔不到一天，這項「詐死」消息就先後被劉文正友人及家人駁斥，指夏玉順無端散佈假訊息，更讓這起烏龍死訊成為大眾討論焦點。

模特兒穿超正！她網購針織外套 實穿崩潰：是要我演歌仔戲嗎

拜科技所賜，民眾可以利用電腦、手機上網購物，省去出門到實體店面消費的時間，不過網路購物也有風險，就是買衣服無法事先試穿。一名女網友日前網購一件長袖寬鬆外套，原以為可以像照片中模特兒一樣穿起來好看，沒想到拿到衣服試穿後卻讓她快要崩潰，直呼「有史以來最雷網購」。

黑幫背後的黑幫有多狠？燒腦警匪陸劇《狂飆》大爆紅 豆瓣分數一度直逼琅琊榜

近期熱播陸劇《狂飆》由演技派男星張譯、張頌文主演，這部燒腦刑偵劇從開播到近日完結，人氣高居不下，穩坐戲劇熱榜冠軍，兩位男主角張譯與張頌文的人氣也實際「狂飆」，被微博網友稱作「非流量演技大叔」、「老來得粉」。這部2023開年最火紅的劇到底在演什麼？一起來看《狂飆》的爆紅關鍵和話題聲量！

我嗑的CP成真了？《星漢燦爛》吳磊、趙露思驚爆熱戀 粉絲瘋抓鐵證：真愛「吳露可逃」

說到2022年熱播陸劇中最甜、最圈粉、最讓人一跌進坑就出不來的，莫過於吳磊和趙露思領銜主演的《星漢燦爛》及續篇《月升滄海》，又甜又虐的愛情線讓觀眾無法自拔、如癡如醉。

物價飆漲！外食族一天餐費花多少？ 網揭平均落在「這區間」

民以食為天，吃飯要花錢，有網友發文調查平均一日的餐費是多少？大部分網友花費落在300元至500元之間，還有人盡量將餐費壓在300元內或超過500元以上。

他淚勸年輕男女勿購買碎鑽鑽戒 網狂推「這物」翻倍賺又保值

許多人求婚時會拿鑽戒作為信物，有網友發文奉勸要考慮結婚的年輕男女，不要購買「碎鑽鑽戒」，除了價格昂貴外，更點出若要售出時「收購價直接少個0」，許多網友也紛紛認同，更表示「黃金」比較保值，還有人認為婚戒具有紀念意義，不會輕易轉售。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦