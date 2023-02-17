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物價飆漲！外食族一天餐費花多少？ 網揭平均落在「這區間」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友詢問大家平均餐費都花費多少。示意圖／ingimage
有網友詢問大家平均餐費都花費多少。示意圖／ingimage

民以食為天，吃飯要花錢，有網友發文調查平均一日的餐費是多少？大部分網友花費落在300元至500元之間，還有人盡量將餐費壓在300元內或超過500元以上。

有網友在PTT上發文表示，目前台灣物價飛漲，不過相對政府也調漲基本薪資，並詢問網友「大家平常日一天的餐費是多少呢？」

許多網友分享平均一天餐費介於300元至500元之間，「平日300（元），假日500（元）」、「早餐100（元）、午餐公司、晚上250（元）」、「只吃兩餐，平均一天大概300（元）」、「只要去餐廳一餐一定超過300（元）」、「300（元）至400（元），已經沒錢喝咖啡了」。

還有人表示盡量將餐費壓在300元內，「300（元）不夠就吃土」、「三餐200元內」、「300（元）內，麥當勞或KFC已不吃原價只吃優惠價」、「應該在100（元）左右吧，早餐自製豆漿，午餐晚餐自備」、「100（元）餐餐吃公司」；另有人餐費超過500元，「台北抓500（元）」、「假日吃好點要破千」、「單純吃飽喝足大概7、800（元）吧」、「正常吃500（元），少吃一兩餐可以省在300（元）至200（元）」。

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