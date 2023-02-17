快訊

被美光裁員他反PO文炫耀 透露拿到「一夜致富」的離職金

陳宗彥捲性招待疑雲傳請辭 創政院發言人任期最短紀錄

被美光裁員他反PO文炫耀 透露拿到「一夜致富」的離職金

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣美光開始裁員，不過有被裁員的內部員工透露「獲得了14-15個月自願離職金」。記者宋健生/攝影
台灣美光開始裁員，不過有被裁員的內部員工透露「獲得了14-15個月自願離職金」。記者宋健生/攝影

全球科技業開始大裁員，台灣美光（Micron Technology）先前傳出共裁員500人，未來將停發獎金與主管減薪，不過卻有美光的前員工「開心被裁員」，透露美光給的自願離職金「很大包」，讓許多人心生羨慕。

日前一名任職美光的網友在Dcard發文表示，他今天剛上班，結果工作內容都還沒有交接，就有兩位公司同仁走過來，確認他的身份後，告知「有事情要跟你談一下，你東西要先拿著嗎？」接著就帶他去找主管與人資，談話內容是「自願離職書簽名，而且不論簽名與否，識別證都要馬上收走」。

文末，原PO透露「美光給了獵頭公司的服務，以及自願離職金14-15個月，我年資3年4個月，終於登出了！剛回到家就接到訊息，同事告訴我『主管也被帶走了』」。

文章曝光後，引來多數網友羨慕「求內推被裁員名單」、「實拿15個月的話，我會求他把我砍了」、「有夠羨慕，你等於今年可以好好進修，順便找工作還領全薪」、「恭喜獲得大禮包」、「15個月好爽喔，你是天選之人吧，一夜致富了」、「留下來的都在祈禱被裁，不然工作量會變3、4倍，我們不是腦出血在辦公桌上，就是受不了了自己離，什麼都沒有」、「炫耀文吧」、「你可以休息一年了」。

還有人發問「為什麼公司是給自願離職，而不是走資遣？」原PO回應「因為是自願離職的話，公司就不用上報，會給員工多一點錢。如果自願離職的員工處理完，還要再裁，可能就是非自願離職員工了，他們可以領失業補助，公司也要往上報給政府機關」。

離職 美光

延伸閱讀

主管情緒化還愛「大小聲」 上班族崩潰引網勸：快逃

早9晚5準時下班她喊「撐不下去」 網搖頭：太草莓了

台北市哪裡有總價1200萬「三人小家庭房」？ 內行人推薦4地點

比起3萬補貼為何不減緩漲房價的速度？ 網酸：真正老大是建商

相關新聞

他淚勸年輕男女勿購買碎鑽鑽戒 網狂推「這物」翻倍賺又保值

許多人求婚時會拿鑽戒作為信物，有網友發文奉勸要考慮結婚的年輕男女，不要購買「碎鑽鑽戒」，除了價格昂貴外，更點出若要售出時「收購價直接少個0」，許多網友也紛紛認同，更表示「黃金」比較保值，還有人認為婚戒具有紀念意義，不會輕易轉售。

被美光裁員他反PO文炫耀 透露拿到「一夜致富」的離職金

全球科技業開始大裁員，台灣美光（Micron Technology）先前傳出共裁員500人，未來將停發獎金與主管減薪，不過卻有美光的前員工「開心被裁員」，透露美光給的自願離職金「很大包」，讓許多人心生羨慕。

網友爆「這城市」走在馬路上如大爺：連當地人都不看路況

馬路如虎口，行人當心走，近期有網友前往法國等歐洲國家後，發現走在巴黎當地大馬路上就如同「大爺」一般，不僅車子會主動禮讓行人，甚至連當地人都不看路況就能安心行走，讓原PO直呼「這在亞洲國家根本沒辦法吧？」，許多網友則批評台灣路況問題、用路人素質要改善，還有人表示基於人口密度、汽機車數量，要與同條件的國家相比，才具有參考價值。

被旁人嫌奇怪！她曝「火鍋菜煮超爛」才好吃 意外掀網共鳴

每個人吃火鍋都有不同的習慣，近日有女網友分享吃火鍋時「菜就是要煮到超爛」，此舉卻被身旁親朋好友認為「超奇怪」，不過貼文曝光後，獲得許多網友認同，意外掀起不少共鳴。

蛋價漲想省錢！他想拿兌換券換超商一盒蛋 網曝經驗：換過5盒

受到全球原物料高漲及禽流感影響，台灣缺蛋嚴重，蛋價也因此上漲，民眾想買蛋變得非常困難，有網友就把腦筋動到超商的茶葉蛋上面，他想拿兌換券直接換一盒蛋，卻又不曉得這樣是否可行，就有過來人分享換過的經驗。

波蘭妹來台灣每天以淚洗面 「原因曝光」家人心疼勸回家

來自波蘭的美女Zosia，透露自己的目標是成為律師，也認為學習中文會對未來職涯有幫助，再加上當時的男朋友是台灣人，因此決定要來台灣學中文。不過，Zosia來台灣前就和男朋友分手，一個人到陌生的地方生活，讓她每天都以淚洗面，家人也勸她乾脆回波蘭好了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦