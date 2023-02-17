被美光裁員他反PO文炫耀 透露拿到「一夜致富」的離職金

全球科技業開始大裁員，台灣美光（Micron Technology）先前傳出共裁員500人，未來將停發獎金與主管減薪，不過卻有美光的前員工「開心被裁員」，透露美光給的自願離職金「很大包」，讓許多人心生羨慕。

日前一名任職美光的網友在Dcard發文表示，他今天剛上班，結果工作內容都還沒有交接，就有兩位公司同仁走過來，確認他的身份後，告知「有事情要跟你談一下，你東西要先拿著嗎？」接著就帶他去找主管與人資，談話內容是「自願離職書簽名，而且不論簽名與否，識別證都要馬上收走」。

文末，原PO透露「美光給了獵頭公司的服務，以及自願離職金14-15個月，我年資3年4個月，終於登出了！剛回到家就接到訊息，同事告訴我『主管也被帶走了』」。

文章曝光後，引來多數網友羨慕「求內推被裁員名單」、「實拿15個月的話，我會求他把我砍了」、「有夠羨慕，你等於今年可以好好進修，順便找工作還領全薪」、「恭喜獲得大禮包」、「15個月好爽喔，你是天選之人吧，一夜致富了」、「留下來的都在祈禱被裁，不然工作量會變3、4倍，我們不是腦出血在辦公桌上，就是受不了了自己離，什麼都沒有」、「炫耀文吧」、「你可以休息一年了」。

還有人發問「為什麼公司是給自願離職，而不是走資遣？」原PO回應「因為是自願離職的話，公司就不用上報，會給員工多一點錢。如果自願離職的員工處理完，還要再裁，可能就是非自願離職員工了，他們可以領失業補助，公司也要往上報給政府機關」。