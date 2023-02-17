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被旁人嫌奇怪！她曝「火鍋菜煮超爛」才好吃 意外掀網共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友分享吃火鍋時「菜要煮到超爛」才好吃。示意圖/ingimage
有女網友分享吃火鍋時「菜要煮到超爛」才好吃。示意圖/ingimage

每個人吃火鍋都有不同的習慣，近日有女網友分享吃火鍋時「菜就是要煮到超爛」，此舉卻被身旁親朋好友認為「超奇怪」，不過貼文曝光後，獲得許多網友認同，意外掀起不少共鳴。

有網友在Dcard上發文表示，吃火鍋時，一定會把高麗菜煮到爛，之後再放涼吃掉，並無奈透露「身邊的人都覺得超奇怪」，但許多人紛紛認同原PO，「就是要燉的爛爛的才好吃！湯頭才甜」、「我真的超愛吃火鍋爛爛的菜」、「我也是欸，爛到不能再爛的那種高麗菜最好吃」。

貼文一出，也引發更多網友共鳴，「越爛越好吃！我身邊沒有人懂我」、「高麗菜一定要爛才吃」、「火鍋菜盤來一定先下菜」；其他人則認為「拿出來放涼是什麼邪惡的作法？吃火鍋就是要吃很燙的食物啊」、「我喜歡吃脆的菜，放下去一兩分鐘就撈出來吃，脆菜賊香」、「只接受菜脆或超爛」。

還有人分享其他嗜好，「我不吃芋頭，但我會讓芋頭煮到化在湯裡，好好喝」、「我科學麵都下湯10秒拿上來，喜歡脆脆麵」、「我都把南瓜一起煮爛，南瓜鍋讚」、「還有爛爛的花椰菜」、「王子麵也一定要煮到爛才要吃」。

火鍋 Dcard

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