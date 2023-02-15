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西洋情人節也有加班費？薪資袋上寫「感謝您犧牲」 全場笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
薪資袋上寫「情人節加班費800元」。圖擷自爆廢公社二館
薪資袋上寫「情人節加班費800元」。圖擷自爆廢公社二館

西洋情人節也有加班費？一名網友在臉書上發文，分享朋友去支援臨時工的薪資袋，除了時薪高於行情，居然還有「感謝您情人節犧牲」的800元加班費，而貼文曝光後也掀起討論。

今（15）日一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文，從照片中可以看見，薪資袋上面的日期是112年2月14日，早班三小時（600×3=1800元）、夜班兩小時（700×2=1400元），以及情人節加班費800元。不僅如此，信封袋下方還寫一句，「感謝您情人節犧牲」。

對此，原PO在貼文中寫道，「注意看，這個老闆真的太狠了，給情人節加班費800元」，並附上一個笑翻的表情符號。然而，原PO也在留言處補充，表示這是朋友去支援臨時工的薪資袋，除了時薪比一般行情高，也很羨慕對方拿到情人節加班費。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「羨慕啊」、「下面應該備註，感謝你是個單身狗？」、「老闆好佛心」、「怎麼有股淡淡的哀傷」、「這什麼高級時薪啊，好猛」、「太好了吧」。

也有網友提到，「你看到的是800元，沒看到的是幫他省了好幾千」、「你放假過情人節還要花更多錢，快謝謝老闆」、「賺800省好幾千的概念」、「情人節還有錢，這是老闆給的福利吧」。

加班費 情人節 爆廢公社 薪資 時薪 單身

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