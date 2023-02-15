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不敢吃虱目魚肚「黑色精華」別挖掉 老饕授3招秒變白飯殺手

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO不敢吃虱目魚中間的黑色油脂部分。圖擷自家常菜
原PO不敢吃虱目魚中間的黑色油脂部分。圖擷自家常菜

虱目魚不僅肉質細、味道鮮美，營養價值也非常高，因此十分受到台灣人的喜愛。不過，日前一名網友在臉書上發文，透露自己不敢吃魚肚的油脂部分，詢問大家可以怎麼處理，而貼文曝光後也掀起討論，有老饕分享三招，讓魚油變成白飯殺手。

日前一名網友在臉書社團「家常菜」上發文，從照片中可以看見，盤子上裝著焦香可口的虱目魚肚，除了兩側的白色魚肉，中間的黑色油脂部分更是精華。不過，原PO坦言自己雖然很喜歡吃魚肚，但卻不敢吃靠近中間的部位，於是詢問大家可以怎麼處理，「有什麼方法，各位神大廚」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這才是最好吃的啊」、「那是精華，但是吃多真的會膩，方法就是一人吃一點點，這樣才不會浪費」、「虱目魚肚就是要吃這油油的肚啊」、「天啊！以後先把魚肚寄給我，我先幫你處理完中間的部分」、「最有價值的部分，就是要吃中間這塊油脂」、「就是因為這部分的魚油香氣，虱目魚粥的美味才讓人無法自拔」。

有老饕建議可以當魚油使用、拿來拌飯，以及做成握壽司，「我都先把這塊油切一片下來放鍋裡，煎出油之後再用這個油煎虱目魚肚」、「可以把這魚肚油煎成魚油，然後拿來煎蛋、炒菜，魚油對身體比一般的油還要好」、「捏一坨白飯抹上芥末醬，魚肚油往上一放，當成握壽司，一口接一口」、「盛一碗熱熱的飯，把魚油那面蓋在飯上，魚油融化在飯上面，超級好吃」。

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