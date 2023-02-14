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想分手找藉口？情人節20大情侶禁地曝光 台南Josh自嘲「有去這一個」

聯合新聞網／ 綜合報導
粉專「台南式 Tainan Style」列出20大情侶禁地。示意圖／ingimage
粉專「台南式 Tainan Style」列出20大情侶禁地。示意圖／ingimage

今（14）日是許多情侶們期待的西洋情人節，不少人早早就開始計畫要和另一半出遊、度過浪漫一夜，但粉專「台南式 Tainan Style」特別提醒，有20大景點是「情侶禁地」，貼文更釣出日前曾因婚變鬧上媒體版面的YouTuber「台南Josh」現身回應。

「台南式 Tainan Style」在情人節這天開玩笑地說「今天分手，情人節大餐就省下來囉～」更列出20個情侶禁地，建議情侶們千萬不要「誤闖」了，這些禁地包含彰化八卦山大佛、淡水漁人碼頭、嘉義天長地久橋、高雄大崗山、台南吳園、新竹青草湖、新店碧潭吊橋、清大梅園、苗栗龍騰斷橋、台東三仙台、基隆情人湖、東山仙公廟孚佑宮、高雄忠烈祠、台北木柵指南宮、台南南鯤鯓代天府、南投星月天空、台大傅園、高雄大樹舊鐵橋、石門十八王公廟，最後一處相當特別，竟然是「各地戶政事務所」。

「台南式 Tainan Style」幽默地說，不要問為什麼去這些地方會分手，因為「沒有為什麼，這些只是讓你分手後用來找藉口的地方，或是讓想分手的你方便安排出遊行程」。

「20大情侶禁地」在情人節這天曝光後引起廣大迴響，不少人笑虧「各地戶政事務所也太X北」、「台南吳園，是因為『無緣』嗎？」、「會分就是會分，跟去哪裡沒關係」、「單身漢到這些地方可不可以『負負得正』？」、「剛好拿來安慰自己被分手的藉口」。

留言區更釣出曾因婚變新聞而鬧上媒體版面的YouTuber「台南Josh」，他也忍不住自嘲，「只去過一個，右下角那一個（戶政事務所）」，不過網紅潔哥（李秉潔）則說「我去過好幾個欸，怎麼沒效？可惡！」

YouTuber「台南Josh」自嘲曾帶另一半去過戶政事務所。圖／取自臉書
YouTuber「台南Josh」自嘲曾帶另一半去過戶政事務所。圖／取自臉書

分手 情侶 情人節 YouTuber

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