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元宵節湯圓還沒吃完？她自製「熱壓小湯圓」淋上煉乳超美味

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友將元宵節吃不完的小湯圓，用熱壓機熱壓。圖擷自我愛全聯-好物老實説
有網友將元宵節吃不完的小湯圓，用熱壓機熱壓。圖擷自我愛全聯-好物老實説

元宵節湯圓還沒吃完嗎？日前有女網友突發奇想自製「熱壓湯圓」，將小湯圓用熱壓機熱壓，並大方分享做法，完成後淋上煉乳，口感外脆內軟，直呼「超級對味」，許多網友也紛紛躍躍欲試表示「好有創意」。

有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，先前元宵節不小心買太多紅白色的「小湯圓」，因此突發奇想用熱壓機來自製「熱壓湯圓」，再加上巧克力粉、淋上煉乳，口感外脆內軟、煉乳香濃滑順，可以中和湯圓的粉末口感，非油炸也相對健康，更直呼「超級對味」。

原PO大方分享製作流程，先將壓熱機插電加熱後，把小湯圓從冰箱取出，無需退冰，在烤盤上抹上奶油後，直接放上小湯圓熱壓10至15分鐘，再依照個人喜好，淋上醬料，即可完成美味的「熱壓湯圓」。

許多網友也紛紛躍躍欲試表示，「好有創意」、「太厲害」、「這個超猛，好想試試看」、「原來熱壓機也這麼百搭」、「好酷，第一次看到有用熱壓機熱壓湯圓」、「感謝分享，我終於找到甜甜圈烤盤的作用了」、「好像很好玩欸」。

湯圓

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