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單身狗左思右想做3事過情人節 網點名「少1樣」：絕對不要做

聯合新聞網／ 綜合報導
迎接2月14日西洋情人節到來，不少情侶都會計畫浪漫行程。 圖／ingimage
迎接2月14日西洋情人節到來，不少情侶都會計畫浪漫行程。 圖／ingimage

迎接2月14日西洋情人節到來，不少情侶都會計畫浪漫行程。然而，一名男子PO文表示，情人節單身的人能做3件事，分別為：「待在家打遊戲、跟右手培養感情、以及群發訊息給所有女性朋友說情人節快樂」，引發網友討論，直指還少做1件事，「這天絕不滑IG」。

原PO在《Dcard發文表示，自己是一條萬年單身狗，沒意外的話會繼續魯下去，他思考情人節單身的人到底能做些什麼事情？想來想去只能做3件事，一是待在家打遊戲，「情人節一個人走在路上，內心真的會受到大大的打擊，所以情人節那天我已經學會教訓，拿出手機叫個外送，吃飽就繼續打遊戲」。

他接著說，第二件事就是跟右手培養感情，自己為自己服務，好好地跟右手培養感情；最後是群發訊息給所有女性朋友說情人節快樂，只要對方是女生，全部都傳一輪情人節快樂，「群發一堆當中一定會有一兩位回訊息，然後就可以展開接下來一連串的談話，搞不好還能因此脫單也說不定」；若以上3件事都沒有用，「還有一個方法，就是下載交友軟體找對象聊天脫單」。

文章曝光後，網友紛紛留言「情人節這天絕不滑IG，看一分鐘眼睛被傷害100次」、「那天墨鏡要戴好」、「健身房報到！我排課就是要排情人節」、「我覺得單身很好啊，想幹嘛就幹嘛多自由」、「往好的方面想，交了女朋友會花更多錢」。

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