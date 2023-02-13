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蝦皮上架「陪吃飯低消1千8」引議 勇者私訊女賣家回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
女賣家在網購平台上架「陪吃飯」服務掀起熱議。示意圖／ingimage
女賣家在網購平台上架「陪吃飯」服務掀起熱議。示意圖／ingimage

「陪吃飯」也可以當成商品拿來賣？近日一名網友在知名網購平台看到有女賣家開價1800元提供陪吃飯服務，貼文一出引起熱議，更有勇者好奇私訊女賣家，得到賣家本人回應。

這名網友在爆廢公社二館發文直呼「好像很可以！」她PO出一張蝦皮商品截圖，原來該商品賣的是「陪吃飯」服務，這名女賣家上架自己的自拍照，並開價1800元兼職吃飯，還規定只限雙北餐廳，陪吃飯一小時600元，最少3小時，故低消1800元。

女賣家在網購平台上架「陪吃飯」服務掀起熱議。圖／取自爆廢公社二館
女賣家在網購平台上架「陪吃飯」服務掀起熱議。圖／取自爆廢公社二館

消息一出，許多網友紛紛回應「原來蝦皮現在可以這樣玩」、「我看到商機了！」、「阿姨恐怖」、「把自己當飯局妹的意思？」、「口罩還沒拿下來真的不一定！」，更有網友發現原先該服務僅需1500元，短短一天就漲價300元。

其中一名勇者網友決定私訊該名女賣家「請問還有其他照片嗎？」，未料真的得到她本人親自回應，「謝謝您的詢問，我是一位單親媽媽，目前就是算陪吃飯，任何工商或是親友聚餐、婚禮的吃飯，主要是現代人有時候找不到適合的女伴」。

女賣家在網購平台上架「陪吃飯」服務掀起熱議。圖／取自爆廢公社二館
女賣家在網購平台上架「陪吃飯」服務掀起熱議。圖／取自爆廢公社二館

對於網友指責出售「陪吃飯」服務根本很好賺，有人就跳出來為女賣家聲援，「自我行銷很棒啊！幹嘛一堆人酸她…，單純結伴陪吃飯賺錢而已」、「看她的簡介也不錯呀～就看有沒有人買單而已，其實『販售陪伴』這點也沒有什麼好嘴的，幸福的人不會懂吧？只會嘲笑譏諷無法擁有幸福的人，他心裡那種孤單感和空虛感和不被在乎感是很需要有人幫助的！」

爆廢公社 網購 蝦皮購物

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