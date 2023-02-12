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花錢任務全交給老婆！嫁給「這類人」最幸福 網讚：CP值超高

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友詢問嫁給年薪300萬的工程師是否最幸福，結婚示意圖。圖／Ingimage
有網友詢問嫁給年薪300萬的工程師是否最幸福，結婚示意圖。圖／Ingimage

婚姻是人生大事，有女網友以「嫁給年薪300萬的工程師是最幸福的嗎？」為題發文，說明工程師平日早出晚歸，假日非加班就是補眠，若不生小孩，生活自由、不缺錢，也沒有嫁入豪門的壓力，許多網友也紛紛贊同此說法。

有網友在PTT上發文討論，嫁給年薪300萬的工程師是否最幸福？並說明工程師平均月收有20萬，假設扣除房貸、車貸也還有10萬，平日工作早出晚歸，假日常加班或補眠，若沒有生小孩的計劃，生活自由又不缺錢、她沒有嫁入豪門的壓力，直呼「花錢的任務就全交給老婆了」，更詢問網友「在台灣嫁給年薪三百萬的工程師是不是最幸福的？」

許多網友紛紛認同，「蠻爽的吧，我有個學長年收500多萬，老婆不用上班，薪水全都老婆在花」、「嫁工程師CP值高」、「當然是，不但不必花太多時間應付，而且很早就會把身體操到壞掉燒一燒了」、「爽花老公錢免上班，平日還能偷吃」、「對啊，比醫生娘好」。

其他人則留言，「我年薪300萬，現在還在公司加班，沒老婆」、「才300（萬），去年都加到500（萬）起了吧」、「300萬太少不得加入新竹娘群組」、「嫁給地主子孫，有房租收更香」、「想想自己被公婆唸不生小孩、不工作，年老色衰後離婚的生活」。

年薪 工程師

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