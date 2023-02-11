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公司發2萬元旅遊補助 他煩惱國內外怎玩CP值最高？鄉民秒提案

聯合新聞網／ 綜合報導
國境解封後，已有許多國人飛出國旅遊。圖／聯合報系資料照片
國境解封後，已有許多國人飛出國旅遊。圖／聯合報系資料照片

疫情解封後，不少民眾都到國外旅遊，一名網友表示公司有2萬元旅遊補助，想要好好規劃，卻不知道國內或國外旅遊「怎麼玩CP值最高？」引發鄉民熱議。

網友在PTT八卦板發文，提到他的公司每年有2萬元旅遊補助，需要有旅遊事實（交通or住宿憑證），實報實銷「旅遊期間內能開收據的開銷都能報」，只是原Po煩惱這2萬元要在國內還是國外玩較划算？

貼文曝光後，鄉民們紛紛出謀劃策「都有兩萬了一定選出國吧」、「問就是廉航，沖繩」、「墾丁，很快耗完經費」、「日本或是澳門」、「日本五天四夜，買特價機票的話兩萬夠了」、「京都四天」、「韓國機加酒很便宜，不用15000」、「金門，澎湖吧，本島就宜花海線玩一玩」、「去蘭嶼或綠島啊，類出國」、「去小琉球住一星期放空」、「越南玩五天有找」。

不過也有人表示「就正常出國，2萬當補貼」、「你在國內遊貴死，澎湖三天兩萬就沒」、「日本先暫時pass，機票太貴+1，CP值不高」。

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