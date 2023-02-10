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台鐵車站這句「船到橋頭至楠梓」超吸睛 網發揮創意搞笑接龍

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵示意圖。圖／聯合報系資料照片
台鐵示意圖。圖／聯合報系資料照片

一個有創意、有梗的創意標語總是能吸引民眾注意，有網友在台鐵車站牆上看到一句「船到橋頭至楠梓」的標語，因為唸起來和原本的「船到橋頭自然直」發音非常相近，成功創造了不少話題。他拍下照片上傳臉書，也引起許多鄉民發揮創意留言。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，牆上7個大字寫著「船到橋頭至楠梓」，其中「船到橋頭」是黑字，「至楠梓」則是紅字，據了解拍攝的地方是在台鐵橋頭站的南下月台入口，還有在地人透露北上月台入口則是「車過橋頭到岡山」，逗趣的標語也吸引不少人的目光。

貼文一出，鄉民們紛紛發揮創意留言，「一人做事薏仁湯、無心插柳柳橙汁、鳩佔鵲巢檸檬茶、無能維力炸醬麵」、「學海無涯，回頭是岸」、「北是頭南勢角」、「白日依山盡，黃河入海流，芋頭西米露，紅燒獅子頭」、「小橋流水人家，古道梅子綠茶」、「慈母手中線，遊子身上衣，嚴父手中片，波多野結衣」、「積沙成塔，積少化痰」、「明知山有虎，別去明知山」、「畢恭畢敬畢書盡」。

自由時報》曾報導，這句話是旅客在舊車站留言板所寫下的，當初因為橋頭站要參加交通部金站獎的比賽，因此才會借用這句話來參賽。

有網友在台鐵橋頭站看到「船到橋頭至楠梓」特殊標語。 圖擷自路上觀察學院
有網友在台鐵橋頭站看到「船到橋頭至楠梓」特殊標語。 圖擷自路上觀察學院

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