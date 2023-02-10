尪抱怨老婆逛好市多猛搬特價品 媽一句話讓他秒閉嘴

美式大賣場好市多商品種類繁多，價格又實惠，常常吸引許多民眾大肆採購，有網友透露和家人去逛好市多，沒想到老婆頻頻將喜歡的商品都放到購物車裡，讓他忍不住出聲抱怨，結果媽媽跳出來護航媳婦，讓這名網友哭笑不得。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」寫道，日前帶家人去逛好市多，結果老婆逛的時候，沿路不斷地拿喜歡的商品放入購物車中，例如叉燒肉、酸白菜鍋等等，讓原PO忍不住出聲制止「妳也拿太多了吧？而且還有那麼大盒的沙拉」，但老婆不以為然地說「這些都很好吃呀，而且剛好有折價，很難得耶」。

沒想到媽媽也跳出來護航媳婦，對原PO說「我媳婦想吃什麼，你買就對了，管那麼多幹嘛？」讓他只能摸摸鼻子投降，「看她們婆媳倆一臉勝利者、得意洋洋的姿態，我也只能乖乖閉嘴，放棄抵抗了」。

貼文讓不少人看了笑翻，「怎麼覺得很熟悉，但是我沒有證據」、「3人很會演戲」、「沒去鑽戒金飾那邊，你要偷笑」、「這樣就對了，媽媽和太太同盟國，是最美好的家庭關係」、「這量很少吧，如果是真的故事，那你還蠻摳的」、「老婆選對婆婆了」、「幸好我老公不會我拿什麼都要唸…那我真的受不了」、「婆媳和諧，很幸福啊」、「身為男生就是乖乖買單，促進一家和樂融融，祝家庭美滿幸福」。